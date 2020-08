Pojďme se ještě vrátit na úvod hlavní fáze letní přípravy, tedy o měsíc zpět. Jaká byla a na co jste se nejvíce zaměřovali v trénincích?

Musím říct, že na začátku to bylo docela náročné, potřebovali jsme do sebe dostat fyzickou kondici. Ke konci už jsme se zaměřovali na herní věci, jako je třeba řešení situací čtyři na dva a tak dále…

Jak hodnotíte přípravné zápasy? Který byl z vaší strany nejlépe zvládnutý a který naopak nejméně?

Je to tak, během přípravy jsme toho odehráli opravdu hodně. Utkání byla většinou kvalitní a protivníci nás prověřili. Myslím si, že nejvíce se nám povedl domácí zápas proti Nepomuku, který jsme vyhráli 10:1, a nejméně utkání v Tlumačově (1:1).

Nemrzí vás, že jste poslední víkend před startem nového ročníku FORTUNA divize A neabsolvovali generálku? Zápasy proti béčku Domažlic a Hrádku byly zrušeny…

Samozřejmě nás to mrzí, ale myslím si, že jsme toho odehráli hodně a na Budějovice jsme dobře připravení.

Právě v sobotu začínáte novou sezonu domácím duelem s rezervou Českých Budějovic. Jaké utkání očekáváte?

Zápasy proti nim jsou vždycky velmi náročné. Soupeř je fotbalový a kompaktní, ale když budeme hrát disciplinovaně a vyvarujeme se zbytečných chyb, tak věřím, že proti nim můžeme zvítězit stejně jako v minulém roce na podzim (3:1).

Jaké jsou vaše cíle do nového ročníku čtvrté nejvyšší domácí soutěže?

Co se týče osobních cílů, chtěl bych větší mírou přispět k našim vítězstvím, ať už gólově nebo vytvářením šancí pro spoluhráče. A týmové cíle? Chtěli bychom se pohybovat v klidném středu tabulky. To by pro nás bylo asi ideální…