Branky týmu z Rokycanska stříleli Nový, Skopový a Lávička. Soupeř se prosadil pouze z nařízeného pokutového kopu. Poločas skončil 1:1. „Byl to dost důrazný zápas, který poměrně hodně ovlivnily podmínky. Během utkání totiž foukal silný vítr, který hru značně komplikoval,“ poznamenal trenér Mýta Luboš Vašica.

„Celkem to ale ve hře bylo vyrovnané utkání. Rozdíl pak byl asi trošku vpředu. My jsme své šance proměnili, naopak soupeř se do nich moc nedostával. A když už ano, tak jsme si s nimi poradili. Zápas rozhodně splnil účel, navíc se nikdo nezranil,“ dodal k sobotnímu duelu kouč Slavoje. Další utkání hrají jeho svěřenci za týden v neděli od 17 hodin proti TJ Sokol Radnice. Souboj budou znovu hostit Přeštice a jejich hřiště s umělým trávníkem.

