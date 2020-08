Dlouho jste s favoritem drželi krok, ale nezvládli jste posledních dvacet minut, ve kterých vám Jihočeši dali dva góly a rozhodli o svém vítězství. Jak utkání hodnotíte?

Podle mého názoru měl zápas dobrou úroveň. Myslím si, že náš výkon nebyl špatný, jezdili jsme nahoru a zase dolů. Každá naše standardní situace zaváněla gólem, ale nespadlo to tam. Bohužel…

Co tedy nakonec rozhodlo o tom, že jste doma nebodovali? Produktivita?

Paradoxně o osudu utkání rozhodla standardka, které jsme měli celkově nebezpečnější. Možná tomu gólu předcházel malý faul na našeho stopera, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Asi fakt rozhodla ta produktivita.

Proti béčku Českých Budějovic jste nastoupil v základní sestavě a odehrál jste celý zápas. Jak jste se cítil na hřišti a překvapilo vás třeba tempo hry? Přece jen, ještě vloni jste hrál „pouze“ I. A třídu za Hrádek…

Cítil jsem se suprově. Před zápasem jsem byl velice nervózní, ale hned na začátku to ze mě naštěstí spadlo. Tempo hry bylo veliké, ale že by mě to překvapilo, to určitě ne. Divizi jsem si zahrál už v šestnácti letech za Sušici, takže jsem malinko věděl, do čeho jdu. Ale je pravda, že to je jiné než v I. A třídě. Rozdílná je především rychlost, ve které se fotbal v této soutěži hraje. Určitě toho člověk také více naběhá, ale to mi moc nevadí. Naopak, řekl bych, že mi to celkem vyhovuje.

Kdy jste se vlastně dozvěděl, že proti jihočeskému týmu nastoupíte od začátku?

Dozvěděl jsem se to asi před týdnem, když mi trenér volal, že už jsem oficiálně hráčem Klatov. Ještě k tomu dodal, ať nejsem nervózní, ale to se lehce řekne (úsměv).

I přesto, že téměř celý zápas pršelo, přišla do ochozů spousta diváků. Překvapilo vás, jaká tento atraktivní zápas provázela atmosféra?

Překvapilo, ale příjemně. Vůbec jsem nečekal, že za tohoto počasí přijde tolik lidí. Moc fanouškům děkujeme, že nás přišli podpořit.

V příštím kole hrajete zase doma – hostíte Slavoj Mýto. Co je potřeba zlepšit oproti sobotnímu duelu?

Jednoznačně musíme zapracovat na koncovce, protože ta nás v sobotním utkání opravdu trápila.

Jaké utkání od Slavoje očekáváte? Soupeř přes letní přestávku prošel důkladnou obměnou kádru. Těsně před startem ročníku navíc posílil o fotbalistu z Brazílie…

S Mýtem jsem se ještě nesetkal, takže netuším, co od něj čekat. Ale určitě máme kvalitu na to, abychom doma zvítězili a připsali si tři body.