„Každý nás asi favorizoval, ale v Mýtě se nikdy nehraje jednoduše. Podle mě rozhodl první gól, který dodal domácím ještě větší sebedůvěru. I když se Slavoj nesnažil o moc kombinační fotbal, zápas zvládl a dovedl jej do vítězného konce,“ říkala klatovská opora Martin Janda, který do zápasu s příchutí derby nastoupil s kapitánskou páskou na levé paži za absentujícího Mészárose.

Martin Janda (vlevo) v zápase v Mýtě.Zdroj: David Koranda

Utkání, které sledovaly více než dvě stovky diváků, se odehrálo na přírodní trávě, která ovšem nebyla v ideálním rozpoložení. To jistě hrálo do karet právě domácím borcům, kteří s hrou po zemi příliš potíží nedělají. Klatovští se ovšem na tento aspekt hry nevymlouvají. „Na terén bych naši prohru rozhodně neházel. Na to, že je březen, bylo hřiště výborně připravené. Já osobně jsem rád, že jsme mohli konečně hrát na přírodní trávě,“ zdůraznil Martin Janda.

Porážku přisuzuje spíš nedůrazu v defenzivní činnosti. „První branka byla pro domácí důležitá, druhá nám definitivně zlomila vaz,“ přiznal jednatřicetiletý hráč. „Mrzí mě, že soupeři stačilo ke všem třem brankám jen nakopnout míč, kdy jsme my stopeři nedokázali uhrát obranný souboj. Vlastně jsme se podepsali pod všechny tři góly a týmu v tomhle moc nepomohli. Hodně nám navíc chyběl kapitán Milan Mészáros,“ posteskl si.

Klatovští fotbalisté se na jaře zatím trápí v koncovce. Ve dvou zápasech dali jediný gól, a to ještě z pokutového kopu, který v Mýtě proměnil právě Martin Janda. Bylo to ovšem už za stavu 0:3 a jeho trefa de facto nic neřešila. „Jsem trenérem určený a hlavně cítím zodpovědnost vůči klukům, takže na nějaké rozmýšlení není čas. Nevím jestli zrovna tahle penalta něco řešila. Dala nám trošku naději, ale podle vývoje zápasu a podle toho, kolik minut zbývalo do konce, už vlastně nebyla tak důležitá,“ smutnil fotbalista Klatov, jenž si sám uvědomuje, že s ofenzivou se musí něco udělat.

17. kolo FORTUNA divize A: Slavoj Mýto vs. Klatovy 3:1.Zdroj: David Koranda

„Na úvod jara jsme hráli dvakrát venku a máme bod. A bod z venkovního hřiště je vždycky plusový. Horší je to s těmi góly, byť jsme si nějaké šance ve dvou odehraných zápasech druhé poloviny sezony vytvořili. Nesmíme spoléhat jen na Zajdu (Jana Zajíčka), kterého si soupeři vzhledem k jeho kvalitám nyní více hlídají. Musíme mu pomoci i my ostatní,“ má jasno.

Na smutnění ovšem již není čas. Šanci na reparát mají klatovští fotbalisté už v sobotu, kdy do města pod Černou věží přijedou Mariánské Lázně, které podzimní vzájemné utkání vyhrály 4:1. „Doufám, že naše hřiště na Rozvoji bude v dobrém stavu a my potěšíme diváky první jarní výhrou. Čeká nás fyzicky těžký zápas s dobře kondičně připraveným soupeřem. Chováme k Mariánským Lázním respekt, známe jejich kvality, ale pokud teď doma nevyhrajeme, budeme hodně zklamaní,“ dodává Janda.

