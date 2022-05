„Řeknu to takhle: třeba proti Hořovicím jsme podali o poznání horší výkon a vyhráli jsme. Teď jsme hráli poměrně dobře, ale na body to nestačilo. To je fotbal," krčí rameny trenér klatovských fotbalistů Michal Hoffmann, který následně svoje družstvo i přes sobotní neúspěch pochválil.