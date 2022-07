Nastoupil totiž proti svému stejnojmennému bratranci Lukášovi. „Bylo to zajímavé. Při hře jsem to tolik nevnímal, spíše před zápasem,“ přiznal Michal Marek coby jeden z motorů klatovské záložní řady.

„Chtěl jsem nad Lukym (Lukášem Markem) vyhrát, to je jasné a jsem strašně rád, že se nám to i povedlo. Ale hlavně doufám, že vítězství zopakujeme znovu v soutěži, kde to bude podstatně důležitější. Lukášovi přeji jen to nejlepší. Doufám, že se v Domažlicích prosadí, bude se mu dařit a bude spokojený. Držím mu palce,“ říká dvaadvacetiletý Michal Marek.

Klatovský fotbalista Michal Marek.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Sobotní utkání s Jiskrou jste doma vyhráli 5:1. Jaký to byl zápas?

Podle mě to z naší strany nebyl vůbec špatný zápas. Minimálně tedy do šedesáté minuty utkání. Poté jsme podle mého názoru trošku odešli po fyzické stránce a utkání se už pouze dohrávalo. Ale na to, že nám chyběli tři hráči ze základní sestavy, jsme si s tím poradili velmi dobře a snad potěšili trenéra i diváky, kteří se na tenhle zápas přišli podívat.

K vítězství jste pomohl jednou brankou. Byl jste spokojený se svým výkonem?

Určitě jsem za gól rád, loni jsem jich moc nedal. Produktivita je to, na čem bych chtěl ještě zapracovat, abych byl našemu týmu více prospěšný.

Přestože byla pauza letos extrémně krátká, těšil jste se už na přípravu?

Těšil. Jsem rád, že jsme zpátky na hřišti a můžeme se společně připravovat na novou sezonu, ve které budeme obhajovat třetí místo.

Fotbalista Lukáš Marek, bratranec Michala Marka.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice/Jiří Pojar

Jak jste si vůbec užil krátkou letní přestávku?

Pauza byla necelé tři týdny, to opravdu není mnoho. Já osobně nejvíce času trávil doma aktivním odpočinkem. Chodil jsem si zahrát tenis, plážový volejbal, nebo cvičil. Občas jsme si se spoluhráčem Adamem Aiznerem šli kopnout na hřiště. Od tréninků jako takových jsem si ale určitě odpočinul (úsměv).

Je ještě brzy, přesto se zeptám: dáváte si nějaké cíle do následující sezony?

Laťku jsme si v uplynulé sezoně nastavili vysoko, a nebudeme chtít z ní slevovat. Budeme chtít znovu hrát na špici tabulky a dokázat, že umíme udržet výkonnost i víc než jen jeden rok.

