„Je to vzpruha do dalších zápasů,“ poznamenal trenér týmu Matěj Spěváček, jenž jako klíčový okamžik utkání označil gól na 3:1, který jeho svěřenci vstřelili po snížení hostujícího mužstva ještě do konce prvního poločasu.

Klatovští fotbalisté sestřelili Český Krumlov a slaví první výhru v sezoně

K vydařenému zápasu se pro Deník vyjádřil také klatovský univerzál Michal Lukeš, jeden ze šesti střelců domácího družstva. „Hodně nám pomohlo to, že jsme se vůbec poprvé v sezoně dostali do vedení,“ narážel Lukeš na to, že prozatím Klatovy pokaždé jen dotahovaly manko.

„Takže rychlé vedení bylo jedním z klíčů toho, že jsme nakonec utkání zvládli,“ měl jasno. A také Lukeš jako rozhodující moment označil gól Antonína Presla ze 38. minuty utkání, který poslal Západočechy do vedení 3:1. „Rozhodně, bylo hodně důležité, že jsme na snižující gól hostů rychle zareagovali,“ řekl.

Klatovský fotbalista Michal Lukeš.

Pak se stálice v klatovské sestavě ještě vrátila za posledním vzájemným mačem s Českým Krumlovem, který na konci března (samozřejmě v rámci minulého ročníku) skončil na Rozvoji výhrou Slavoje poměrem 2:0. Co bylo teď jinak?

Zjednodušili jsme hru, to nám přineslo úspěch, libuje si

„Budu se asi opakovat, ale byl to právě první rychlý gól. Pamatuji si, že jarní zápas s Krumlovem byl velice vyrovnaný a byl hlavně o tom, který z týmů vstřelí první branku. Zatímco tenkrát se to povedlo Českému Krumlovu, teď nám. Soupeř, který na venkovním hřišti prohrává, musí postupem času otevřít hru, toho jsme nyní dokázali využít. Navíc jsme oproti předchozím zápasům zjednodušili hru, a to nám přineslo úspěch,“ kvitoval třicetiletý fotbalista.

Michal Lukeš.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Musí se vždycky začít od jednoduchých a poctivých věcí, pak se to bude postupně všechno nabalovat a budeme úspěšní,“ zná recept do dalších soutěžních bitev. Tu úplně nejbližší sehraje pošumavský výběr už v sobotu od 10.15 hodin na hřišti plzeňského Petřína, který o víkendu vyhrál na Aritmě 3:1.

„Petřín? Oblíbený, ale zároveň neoblíbený soupeř,“ pousmál se Michal Lukeš. A co Klatovy v Plzni čeká? „Především velmi těžký zápas. Petřín má dobrý tým, k tomu to jejich velké letiště. Já osobně jsem snad na Petříně nikdy nevyhrál, takže bych moc rád tuhle sérii nyní ukončil,“ doplnil své přání.

