U klatovského týmu fotbalistů, kteří se letos na jaře v divizní skupině A spíš trápí a po třech porážkách se nebezpečně přibližili sestupu, skončil v pondělí večer trenér Michal Hoffmann. Šestačtyřicetiletý kouč byl u mužstva téměř čtyři roky a v minulé sezoně Klatovy dovedl ke třetímu místu, což je vůbec druhý nejlepší výsledek v bohaté historii klubu.

Michal Hoffmann. | Foto: Jindřich Schovanec

„Museli jsme něco udělat, nějak tým nakopnout. Cílem je udržet divizi i pro nadcházející ročník,“ vysvětlil předseda fotbalového oddílu SK Klatovy 1898 Jindřich Sojka. K ukončení stávající spolupráci ovšem došlo po vzájemné dohodě s trenérem Hoffmannem. „S Michalem jsme si sedli, popovídali si a domluvili se, že mužstvu zkusíme dát impuls tímto způsobem,“ pokračoval.

Třesk v Klatovech. U divizního mančaftu fotbalistů skončil trenér Hoffmann

„Určitě jsme se nerozešli ve zlém. Michal odvedl pro náš klub obrovský kus velice kvalitní práce, ale výsledky ani hra v poslední době nebyly ideální,“ poznamenal Jindřich Sojka. „Michalovi za všechno moc děkujeme," doplnil.

Michal Hoffmann.Zdroj: Jindřich Schovanec

Už v pátek (od 16.30 hodin) čeká klatovské fotbalisty další divizní utkání, tým z města pod Černou věží zajíždí do Domažlic, kde se v rámci 21. kola soutěže utká v krajském derby s béčkem tamní Jiskry. S novým trenérem? Ještě ne.

„Tým zatím povedu já, i když to pro mě není lehká situace, protože jsem pracovně dost vytížený. Dále Jirka Vondra a Tonda Presl. Trenéra hledáme, ale nechceme se unáhlit, nechceme jednat a řešit aktuálně vzniklou situaci bez rozmyslu,“ uvedl a připustil, že směrem do budoucna bude muset razantním způsobem dojít i k posílení mužstva na hráčských postech. „Máme úzký kádr, teď už je po přestupním období, takže musíme vařit z toho, co máme. Ale posílení kádru musí v budoucnu přijít, to rozhodně,“ dodal Jindřich Sojka.

FOTO: Výborný kolektivní výkon, pochvaloval si svéradický trenér Mikeš