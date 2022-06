A jednalo se o brilantní mač. Klatovští borci svého soka v rámci 28. kola před vlastními fanoušky porazili 3:0 a dvě kola před koncem mají na třetím místě už šestibodový náskok, o který by již neměli přijít. „Jeden z nejpovedenějších jarních výkonů,“ lebedil si kapitán týmu Milan Mészáros, s nimž souhlasil také jeho spoluhráč a kamarád Antonín Presl. „Souhlasím s Mildou (Milan Mészáros). Zápas se musel lidem líbit a myslím si, že jsme s fanoušky na domácím hřišti rozloučili důstojně. Ačkoliv to říkám nerad, tak měl před zápasem náš trenér pravdu. Že vyhraje tým, který to bude chtít víc. Od začátku utkání jsme to byli my, kdo za třemi body šel a jasně a nakonec také zaslouženě vyhrál,“ liboval si ostrostřelec Presl, jenž v 76. minutě pečetil výsledek na konečných 3:0.

Antonín Presl se probíjí do veliké šance v zápase proti Lomu.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Můj gól odpracoval hlavně Zajda (Jan Zajíček), který utekl všem obráncům a připravil mi to skoro do prázdné branky. Asi se nade mnou slitoval, když viděl, že chci dát hrozně gól, ale ještě jsem neměl to štěstí,“ culil se zkušený kanonýr.

Jak už bylo řečeno, Klatovy jsou dvě kola před koncem třetí a tuto pozici by měly již udržet. „Možná, že to bude znít trošku namyšleně, ale já se dívám spíš nahoru než dolů. Na druhé Budějovice aktuálně ztrácíme tři body, takže pro mě osobně je motivací druhé místo. Sice máme těžký los, ale když do venkovních zápasů s Přešticemi a Katovicemi půjdeme jako do mače s Lomem, tak rozhodně máme šanci uspět,“ míní Presl.

Antonín Presl (hráč v červeném dresu u míče) v akci.Zdroj: Jindřich Schovanec

Už příště ale jeho tým čeká nesmírně náročná zkouška. Klatovští míří do Přeštic, na půdu 37 zápasů neporaženého lídra. Ten naposledy vyšel bodově naprázdno v listopadu roku 2019, shodou okolností právě proti Klatovům (venku 0:1).

Tehdy ale byly oba mančafty zcela jiné a podzimní výsledek 4:1 rozhodně favorizuje Přeštice. „Nechci, aby se opakovala absolutní dominance Přeštic z prvního zápasu. Klidně, ať prohrajeme, ale důležité bude, abychom byli se sebou spokojeni a nechali na hřišti všechno,“ hlásí Antonín Presl, který gólem do sítě Lomu oslavil stylově velkou životní událost.

V minulém týdnu se mu totiž narodil syn Antonín. „Myslím si, že jsem to oslavil až dost. Být táta je moc hezký pocit. Třeba teď na otázky odpovídám, ale sotva držím telefon v ruce,“ dodává s úsměvem Antonín Presl, druhý nejlepší střelec klatovského mančaftu.

