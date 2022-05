Klatovský fotbalista Matěj Šoul v radostném objetí se svými spoluhráči.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Na podzim jste v Klatovech ještě nepůsobil, ale jistě znáte výsledek z podzimního měření sil v Chebu, kde jste prohráli 1:3. Navíc po velmi špatném výkonu. Bavili jsme se o tom v kabině před zápasem?

Ano, kluci říkali, že to tam nebyl úplně TOP výkon, takže jsme se na sobotní domácí utkání v týdnu na trénincích opravdu poctivě připravovali a já jsem moc rád, že tři body zůstaly doma. To je to nejdůležitější.

Spadla Hvězda! Klatovští fotbalisté otočili zápas proti Chebu po změně stran

Takže cíl jste splnili do posledního puntíku, i když jste po poločase ztráceli…

Cíl byl jasný. Měli jsme soupeři z podzimu co vracet, to se nám povedlo.

Když jsem zápas ještě o víkendu hodnotil s trenérem Hoffmannem, říkal mi, že obrat nastartoval příchod zkušeného Antonína Presla. Souhlasíte s ním?

Určitě ano. Tonda je zkušený hráč a na hřišti je strašně znát. Byli jsme ještě více nebezpečnější okolo pokutového území a vytvářeli si více šancí. Dokázal udržet těžké balony a hezky je rozdával spoluhráčům. Zápas se nám tak povedlo otočit.

Matěj Šoul v zimní přípravě proti béčku Domažlic.Zdroj: Jindřich Schovanec

Máte na hřišti jiné úkoly, ostatně: nastupuje na pozici krajního obránce. Přesto jste do sítě Chebu dokázal vstřelit branku – vůbec premiérovou v klatovském dresu v divizi. Jak byste ji popsal?

Myslím si, že to bylo po standardní situaci soupeře, kdy se balon odrazil až k Zajdovi (Jan Zajíček), který utekl. Já už od začátku tak trochu věděl, že se tohle může stát, takže jsem od našeho vápna běžel dopředu a Zajda mi to připravil do prázdné brány. Za to mu patří DÍKY!

Příště vás čeká krajské derby v Plzni na Doubravce, která zejména v domácím prostředí dokáže potrápit všechny týmy v soutěži. Naposledy třeba Přeštice, se kterými prohrála po boji jen 0:1. Jaké utkání očekáváte?

V poslední době jsem soupeře hrát neviděl, naposledy jsem proti Sencu nastoupil ještě v dorostu. Ale sleduji výsledky a vím, že nás tam nečeká nic lehkého. Myslím si, že to bude zápas plný soubojů, ale opravdu nevím, hrát jsem je neviděl. My k tomu každopádně musíme přistoupit jako každý zápas a odevzdat tam maximum. Jedině tak můžeme uspět.

