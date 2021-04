Dost možná trpí nejvíce borci divizních Přeštic, kteří se už druhým rokem po sobě vehementně snaží probojovat mezi třetiligovou elitu. Kvůli covidu marně, byť v divizní skupině A prakticky nemají žádnou konkurenci.

Vloni byly soutěže od ´pralesu´až po ČFL bez postupů a sestupů zrušeny, letos zatím „pouze“ přerušeny po polovině podzimu.

Dohraje se do konce června alespoň odložená první část sezony plus jedno jarní kolo k tomu? Kdo ví, ale… Pro to, aby byly splněny minimální podmínky pro ráznou obměnu mužstev v jednotlivých soutěžích v příští sezoně, je to zkrátka nutnost.

„My si samozřejmě moc přejeme, aby se těch sedm nebo osm kol do konce června stihlo odehrát, ale moc času už nezbývá. Situace se prostě nelepší. A jestli se to stihne? Nedávno jsem šanci vnímal padesát na padesát. Teď se pravděpodobnost bohužel snižuje,“ uvědomuje si přeštický trenér Stanislav Purkart, pro jehož tým by se jednalo po roce o další sportovní tragédii.

„Nemám z toho radost a mrzí mě to, ale i kdyby se soutěž nakonec alespoň takhle dohrát nestihla, já budu mít motivaci pořád i pro další sezonu. O poznání složitější je to ale pro hráče, kteří teď neustále jenom běhají, a je dost možné, že k ničemu,“ říká 51letý trenér, který si coby hráč připsal v dresu Viktorie Plzeň v letech 1993 až 1999 hned 162 ligových startů, v nichž zaznamenal osmnáct přesných zásahů.

Purkart už tak trochu prostřednictvím vlastních předchozích slov naznačil, že jeho svěřenci z tréninkového tempa nevypadli. Alespoň ne po běžecké stránce.

„Trénujeme prakticky pořád. Když to bylo ještě možné, tak po skupinkách, teď kluci dostávají individuální plány, které plní. Kdyby se náhodou začalo hrát, chceme být připravení,“ má jasno kouč.

„Aby bylo možné mít na konci června odehraných šestnáct zápasů, muselo by se začít hrát nejpozději druhý víkend v květnu,“ vypočítává a dumá i nad možností povinného testování na covid před samotnými zápasy.

„Vím, že by se mnou všichni nesouhlasili, ale když jsme nad tím v klubu tak přemýšleli, určitě bychom do toho šli. Vždyť ve většině týmů jsou stejně skoro všichni pravidelně testováni ve školách nebo ve svých zaměstnáních,“ podotýká Stanislav Purkart s tím, že by do toho měli jít alespoň dospělé týmy hrající republikové soutěže – tedy divizní a třetiligové mančafty.