Déšť, emoce, ale i góly. Klatovští fotbalisté vezou z nepřátelského území bod

Antoníne, pojďme se nejprve ohlédnout za penaltovou situací, která na hřišti a také v hledišti vyvolala spoustu negativních emocí. Jak jste faul viděl vy?

Já nevím, to je na posouzení rozhodčího. Domácí brankář hrál určitě míč, ale zároveň mě i podkopl. Sudí to podle mě mohl písknout, ale i nemusel. Já jsem každopádně rád, že penalta byla.

3. kolo FORTUNA divize A: FK Slavoj Český Krumlov - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 2:2 (1:2).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Při ní jste porušil takové známé nepsané pravidlo, že faulovaný hráč pokutový kop nikdy nezahrává. Věřil jste si na exekuci penalty?

Myslím, že předtím jsem dvě penalty nedal, ale to bylo v přípravě a z mé strany došlo k jakémusi podcenění. V sobotu jsem si na ni věřil, a proto jsem se rozhodl, že ji kopnu. Jsem rád, že jsem ji nakonec úspěšně proměnil.

Povedený zápas, pochvaloval si kouč Okuly. Kteří hráči ho nejvíce potěšili?

K zápasu. Dvakrát jste vedli, ale nakonec jste museli brát bod za remízu 2:2. Domácí přitom srovnali až pět minut před koncem bitvy.

Mrzí mě to. I když jsme nehráli dobrý zápas, dostat dvě branky ze standardních situací je za mě trestuhodné. Český Krumlov ze hry neměl moc šancí, o to větší škoda je, že jsme jim to takto dovolili.

První branka domácích hráčů padla po dobře zahraném volném kopu, druhá po kopu rohovém. Kde byla chyba?

Je to o osobní zodpovědnosti, byly to chyby jednotlivců při bránění. Musíme si to vyhodnotit, protože tohle se nám nesmí stávat.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Utkání přineslo také plno emocí. Hrálo se v hodně nepřátelském prostředí. Ze strany hráčů, trenérů domácího celku, ale i fanoušků.

Jo (zamyslí se). Mrzelo mě, jaká tady byla atmosféra. Ani nevím, jak to popsat…

Zkuste to.

Místo toho, aby se jejich kluci soustředili na fotbal, tak si všímali rozhodčího. Od první do poslední minuty na něj vyvíjeli tlak, aby jim pískal standardky, otáčel auty. Mně osobně se tohle nelíbí. Kdybych byl trenér, určitě tohle nedovolím. Krumlovští se ale takhle chovali od začátku až do úplného konce.

3. kolo FORTUNA divize A: FK Slavoj Český Krumlov - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 2:2 (1:2).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zmínil jste, že jste na jihu nehráli dobrý zápas. Jak vy osobně jste se na hřišti cítil? Po zranění jste nastoupil poprvé od první minuty…

Abych řekl pravdu, zatím se moc dobře necítím. Hlavně fyzicky. Musím se do toho dostat, abych klukům více pomohl. V Českém Krumlově to ode mě nebylo ono, stejně jako od všech kluků. Opravdu jsme hráli spíš špatně.

Nemohlo váš výkon poznamenat i brzké vstávání a delší cestování? Přece jen: z Klatov jste vyjížděli něco málo po šesté hodině ranní.

Tohle určitě ne. Cesta zase tak hrozná není a ani nebyla. Myslím si, že jsme byli dobře připraveni, ale nějak nám to zkrátka nesedlo.

Tak čemu to přisuzujete?

Nevím. Vloni jsme takových zápasů, kdy se nám herně nedařilo, odehráli několik, ale dařilo se nám to urvat třeba o jeden gól. Na to teď nemáme sílu.

Nicméně ze tří zápasů máte na kontě čtyři body. Panuje s doposud získaným bodovým počinem spokojenost?

Tak napůl. Já osobně spokojený spíš nejsem, ale zase je pravda, že to není nic tak strašného. Nehrajeme od samého začátku o záchranu, nejsme pod tlakem. Každopádně příští týden před vlastními fanoušky musíme jednoznačně zvítězit.

3. kolo FORTUNA divize A: FK Slavoj Český Krumlov - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 2:2 (1:2).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Příště vás čekají na Rozvoji Rokycany, které teď kvůli odloženému zápasu nehrály. Jaké utkání očekáváte?

Je to derby a soupeř, kterého vede bývalý trenér Klatov (Milan Dejmek – pozn. autora). Očekávám asi podobné utkání jako teď v Českém Krumlově. Rokycany mají vysoké chlapy, nic moc nevymýšlejí. Hrají takový typický divizní fotbal, kdy to nakopnou dopředu a tam se o to rvou. My se na to musíme dobře připravit, protože rozhodně chceme tři body.

První klopýtnutí. Ztratili jsme dva body, prohlásil po remíze kapitán Sušice