Není tak divu, že v Pošumaví po dalším úspěšném zápase panuje naprostá spokojenost. Cenné vítězství si užili domácí fanoušci, kteří zaplnili hlavní tribunu i klandry kolem hřiště, ale i samotní klatovští fotbalisté. Včetně svátečního střelce Lukáše Rajtmajera.

Až do 70. minuty byl stav zápasu s Mýtem 0:0. Pak ale přišla nádherná branka Antonína Presla z přímého kopu a o chvíli později jste se po skvělě zahraném rohovém kopu trefil i vy. Jaké to bylo z vašeho pohledu utkání?

Ze začátku se mi zápas zdál jako velmi vyrovnaný. Nikdo neměl nějaké větší šance a šlo spíš o to, kdo dá první gól.

Lukáš Rajtmajer (s číslem 3) vstřelil první soutěžní gól v klatovském dresu.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ten jste dali vy…

Vedoucí branka, na kterou jsme dlouho čekali, nás povzbudila. Soupeře naopak nalomila. Druhý gól už z mého pohledu zápas definitivně rozhodl.

Gól, který podle vašeho mínění hosty nadobro zlomil, jste dal vy krásnou hlavičkou po bravurně zahraném rohovém kopu. Byla to nacvičená akce? A překvapilo vás, kolik jste od obránců soupeře dostal při výskoku prostoru?

Na tréninku standardky trénujeme, takže se dá říci, že ano – byla to nacvičená akce. A při výskoku jsem se trochu divil, že žádný protihráč nevyskočil se mnou.

Váš přesun do Klatov z dorostu Viktorie Plzeň se urodil na poslední chvíli. Až těsně před startem nového ročníku. Prozradíte, jak se to vlastně celé semlelo?

V Plzni jsme měli turnaj a byli jsme s dalšími hráči informováni, že po něm nějací kluci tým opustí a půjdou na půlroční hostování. To, že tým opustím i já, jsem se dozvěděl až den po turnaji, přesun do Klatov se tak vážně urodil za minutu dvanáct.

Teď ale válíte právě za Klatovy, za které jste dal ve svém druhém soutěžním zápase premiérovou branku. Jaký je ale podle vašeho názoru největší rozdíl mezi mládežnickým a dospělým fotbalem?

Jako obránce to vnímám asi trošku jinak. Celkově to je jiné, ale kdybych měl něco vybrat, tak to jsou souboje. Protihráči jsou silnější, mají více zkušeností…

Obránce Lukáš Rajtmajer (vpravo) zapadl do týmu naprosto skvěle.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jak vás mezi sebe přijala pověstná klatovská kabina?

Z týmu jsem už znal pár mladších kluků, což mi ze začátku dost pomohlo. Myslím si, že po pár dnech jsem do kabiny celkem dobře zapadl. Atmosféra v týmu je dobrá, všichni se navzájem podporujeme. Je to tu zkrátka super.

V příštím kole hrajete v Mariánských Lázních, které oba úvodní zápasy sezony prohrály. Navíc inkasovaly hrozivých devět branek. Jaké utkání očekáváte?

To, že soupeř na úvod dvakrát prohrál, nic neznamená. My hlavně musíme hrát svou hru, nesmíme soupeře podcenit, chceme tři body. Asi to bude hodně bojovné utkání, hlavně tedy z jejich strany. Celkově nás nečeká lehký zápas, takže se na něj musíme pořádně připravit.