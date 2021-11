Aby také ne, když před vzájemnou bitvou doma letos hráli sedmkrát a připsali si šest výher a jednu remízu. Jenže derniéra podzimní části pošumavskému týmu vůbec, ale opravdu vůbec nevyšla. Přeštice na Rozvoji vyučovaly a díky čtyřem trefám v prvním poločase nakonec vyhrály 4:1.

„Chtěli jsme začít s trochu jinou taktikou než před týdnem s Lomem. Nechtěli jsme na ně vlítnout, ale chtěli jsme hrát dobře a zodpovědně z obrany. Bohužel to bylo horší než lepší,“ posteskl si kapitán Milan Mészáros.

Podle něj rozhodla brzká branka hostujícího Lukáše Mudry ze 4. minuty duelu. „To ani nebyla žádná naše chyba. Prostě to krásně trefil. Podle mě to rozhodlo, i když tam ještě poté měl Michal Lukeš velkou šanci, ale nedal jí, bohužel. Kdyby to proměnil, mohlo to být 1:1 a zápas mohl nabrat úplně jiný směr. Ale nic mu nevyčítáme. To se prostě stane,“ říkal obránce.

14. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (červení) - ROBSTAV Přeštice (žlutí) 1:4 (1:4).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Přeštice byly v prvním poločase velmi produktivní. Do čeho koply, to skončilo v síti. „Oni vlastně dali ze tří střel čtyři góly. Jednu branku jsme si dali vlastní. Hodně nás to nalomilo,“ přiznal muž s kapitánskou páskou na paži.

„Když přišel divák a viděl stav 0:4, asi si říkal, že se to na nás válí. Takhle to ale nebylo. Přeštice nám udělily pořádnou lekci z efektivity. Ale je pravda, že i tak jsme podali velmi špatný výkon. Chtěli jsme se s fanoušky doma rozloučit úplně jinak,“ smutní Milan Mészáros.

Celkově ale podzimní účinkování týmu hodnotí kladně. Ostatně – čtvrté místo se jinak ani bilancovat nedá. „Porazili jsme Budějovice, Lom, to je skvělé. Mrzí nás určitě porážky v Mariánských Lázních a Chebu, bodů jsme mohli mít víc. Ale celkově jsme spokojení. Vždyť ještě v červnu nás na memoriál Matěje Strejčka jezdilo osm, neměli jsme s kým hrát. Ale pan Sojka (předseda klubu) to dal dohromady, přivedl mladé kluky, kteří prokázali kvalitu a navíc skvěle zapadli do party. Určitě máme na čem stavět, a když přes zimu pořádně potrénujeme, věřím, že na jaře máme na to, abychom podzimní jízdu zopakovali,“ dodal.