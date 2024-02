Fotbalisté divizního SK Klatovy 1898 sehráli o víkendu třetí přípravné utkání na jarní záchranářské boje mezi divizní elitou. V rámci soustředění v nedaleké Plánici vyzvali na domácí umělé trávě Lhotu a přestože vyhráli 4:3, neoslnili. „Asi se na nás ve druhé půli projevila únava," mínil klatovský gólman Ondřej Valeš. S výkonem ve druhém dějství nebyl spokojený ani trenér Matěj Spěváček, záložník Tomáš Vaněk či absentující kapitán Milan Mészáros, který utkání sledoval pouze z lavičky.

Zimní příprava 2024: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Sokol Lhota 4:3 (3:1). | Foto: Jindřich Schovanec

K utkání se později pro klubové sociální sítě facebook a instagram vyjádřil i mladíček Lukáš Prokop, který zimní přípravu sice zahájil v kádru třetiligového Robstavu, ale velice rychle se vrátil zpátky do města pod Černou věží. „První poločas nevypadal vůbec špatně. Mělo to dobré tempo a soupeř vysoko napadal, přesto jsme si vytvořili dost příležitostí," prohlásil. „Druhý poločas z naší strany už tak povedený nebyl," souhlasil s názorem svých spoluhráčů i trenéra. „Přestali jsme hrát a soupeř toho využil. Ale ukázalo nám to, na čem je třeba do začátku soutěže zapracovat," dodal pozitivně Lukáš Prokop.

FOTO: Klatovští fotbalisté zdolali houževnatou Lhotu, na výhru se ale nadřeli

Přísnější měřítko z klatovského týmu snesl Metoděj Málek, jenž Lhotě vstřelil dvě branky. „Soupeř do utkání vstoupil velmi aktivně. Nám chvíli trvalo, než jsme si na to zvykli. Do koncem prvního poločasu jsme ale udávali tempo zápasu a vstřelili branky," pochvaloval si. „Druhá půle? Ta už byla hroší. Měli jsme dost jednoduchých ztrát, a pak se to na nás valilo. Ke konci zápasu už byla znát únava z tréninků, které jsme absolvovali na soustředění," připustil. „Ale celkově utkání hodnotím kladně a za sebe jsem rád, že jsem týmu pomohl dvěma vstřelenými góly. Každopádně máme před sebou ještě dost práce," tuší.

Klatovští fotbalisté sehráli v zimní přípravě už tři přátelské zápasy. Třetiligovému Robstavu nejprve v Přešticích podlehli 1:4, ale pak doma porazili Slavoj Koloveč (10:4), a teď i Lhotu. A další utkání sehrají již tuto sobotu od 11.00 hodin opět na domácí umělé trávě proti Radnicím (krajský přebor).

Švihov na soustředění zdolal Českou Lípu, k týmu se připojil borec z Hradešic