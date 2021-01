Amatéři zkrátka dostali stopku. Koneckonců, aktuálně se mohou scházet maximálně dvě osoby, které nežijí ve společné domácnosti. „Můj názor je takový, že se na konci ledna hrát nezačne. Jestli bude možné v tu dobu trénovat alespoň ve skupinkách po šesti lidech, budeme rádi,“ říká univerzál Klatov Michal Lukeš, který v tomto směru není optimistou.

Říkáte, že se na konci ledna amatérské soutěže nerozběhnou. Jaký scénář dohrání soutěží tedy vidíte jako nejpravděpodobnější?

Asi takhle. Budeme rádi, když se vůbec začne. Ale to záleží na konkrétní situaci…

Jakou situaci myslíte?

Kdyby se začalo hrát během února nebo nejpozději na začátku března, myslím si, že je reálné dohrát kompletní ročník. Samozřejmě chápu také to, že existuje jakási navázanost soutěží. Kdyby se přece jen začalo, ale dohrála se jen polovina soutěží, dovedu si představit, že týmům ohroženým sestupem by se to nelíbilo. Týmům na špici soutěžních tabulek zase naopak. Necháme se překvapit.

Jak se v současné době, kdy nemůžete společně trénovat, udržujete v kondici?

Snažím se být aktivní. Alespoň jednou týdně chodíme s přítelkyni na větší túry. A minimálně dvakrát týdně chodím běhat.

Jaký byl pro fotbalistu poslední rok s pandemií? Neměl jste třeba někdy pocit, že se na to už vykašlete? Zkrátka, že nemáte zapotřebí pořád jenom čekat?

Není jednoduché se neustále připravovat a nevidět před sebou vrchol něčeho. Všechny tyto vrcholy jsou ale bohužel stále zahalené někde v mlze. Já osobně fotbal miluji, takže já vydržím dost. Ale musím na to koukat také jako trenér žáků a tam už mám jisté obavy. Ne ani tak o naše kluky, kteří to mají nastavené stejně jako já. Alespoň většina z nich. Ale celkově z pohledu mládeže. Děti vypadnou z režimu tréninku, povinností a myslím si, že někteří si uvědomí, že sportovat už nechtějí a zleniví. Už teď těch dětí ve sportu moc není a bude to ještě horší…

Jaké máte plány do nejbližšího období? Fotbalové, ale i osobní…

Začátkem ledna jsme měli začít přípravu, ale vše je jinak. Místo fotbalu tak asi budeme provozovat atletiku.

Otázka na závěr. Jak jste prožil Vánoce? Našel jste pod stromečkem něco s fotbalovou tematikou?

Vánoční svátky jsem prožil se svými nejbližšími. Dárek související s fotbalem jsem nedostal žádný. Jako člověk s rostoucím věkem však získávám moudrost. Přeji si jen zdraví pro sebe a lidi, kterými jsem obklopený.