Ve složité situaci vstupovali do pátečního utkání 20. kola FORTUNA divize A fotbalisté SK Klatovy 1898 proti plzeňskému Petřínu. Už věděli, že Český Krumlov vyhrál v Mariánských Lázních, a tak klesli v tabulce na předposlední místo. Favorita pak ve svém zápase potrápili, podali bojovný výkon, ale ani ten na body nestačil. Petřín na Rozvoji vyhrál 2:0.

Fotbalisté divizního SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) podlehli na domácím hřišti SK Petřín Plzeň 0:2. | Foto: Jindřich Schovanec

Skóre utkání otevřel už v 15. minutě hostující Jan Vodrážka, jenž dostal míč za klatovského gólmana Ondřeje Valeše. Domácí fotbalisté se pak snažili srovnat, ale Petřínu své vítězství pojistil minutu před koncem střídající Jakub Tětek.

OBRAZEM: Klatovští fotbalisté dostali v Českém Krumlově čtyřku, podívejte se

„Na kluky jsem pyšný. Musím je pochválit za to, jak přistoupili k celému týdnu. S Petřínem jsem pak viděl partu, která se rve o bod do posledních minut. S výsledkem spokojeni být nemůžeme, ale na dalších věcech se dá stavět. Samozřejmě, kdo bude chtít, vždycky si chyby najde. My ale budeme dál pracovat, abychom každý zápas odehráli s hlavou vzhůru," uvedl v hodnocení pro Deník dvaatřicetiletý trenér fotbalových Klatov Martin Janda.

V sobotu 20. kolo divizní skupiny A pokračuje dalšími zápasy. Mimo jiné i soubojem Tachova na hřišti Soběslavi. A pokud by Tachovští zvítězili, klesnou Klatovy na poslední příčku. V příštím kole pak čeká tým Martina Jandy venkovní derby na hřišti domažlické rezervy (7. dubna od 10.30 hodin).

SK Klatovy 1898 - SK Petřín Plzeň 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 15. J. Vodrážka, 89. Tětek. Rozhodčí: Babka - Lepič, Cigáň. ŽK: 1:3 (31. Prokop - 55. J. Vodrážka, 85. Nový, 90+2. Flachs). Diváci: 333. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Presl, Ferko (64. J. Vaněk), Kortán, Mészáros (16. Lávička), Prokop (69. O. Mareš), Vacek, Holík, Přibáň, Lukeš, Brož. Trenér: Martin Janda. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý - Bednář (79. Hájek, 90+2. Heller), Vohrna (79. Tětek), Klich, Kohout, Maxa (79. Vanc), J. Vodrážka (66. Treml), Mudra, Nový, Lisý, Flachs. Trenér: Radek Vodrážka.

Jiskra ztratila další derby, béčko Viktorie předvedlo vítězný obrat