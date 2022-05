„Beru zpětně, že můj příchod nebyl dobře načasovaný. Mělo to přijít třeba v lednu, ne takhle tři dny před začátkem soutěže po celé přípravě… Byl jsem ale takto domluvený se sponzorem. Každý ví asi, o koho jde, a že je tam propojení s Přešticemi. Ten nebyl přesvědčený o tom, že to běží, jak to běžet má. Nezdál se mu tréninkový proces a také to, že se jeho mladí hráči nezlepšovali tak, jak si představoval. Chtěl to proto zkvalitnit,“ vysvětluje na úvod Kopřiva, který však dle jeho slov přišel vypomoci jen na jarní část sezony.

„Předem bylo domluvené, že tam budu jen do konce sezony. Neměl jsme ambice tam být nějakou delší dobu, protože mám dost svých aktivit,“ upřesnil hráčský agent.Toho lákala v Mýtě práce s mladými hráči, kteří prošli plzeňskou Viktorií.

„Byl jsem natěšený na to, že budu pracovat s kluky, kteří prošli Viktorkou. To jsou stále mladí hráči a rozhodně nejsou hotoví fotbalisti, tak jak se to v Mýtě bralo. Je tedy nutné, aby se rozvíjely dál. Začali jsme od píky. Trénovali jsme podle mě to, co jsme měli. Více jsme se zaměřili na kondičku a důraz byl kladen také na to, aby vše bylo s balonem. Chtěli jsme zároveň změnit hru jako takovou. Předpokládal jsem, že mladí kluci nebudou chtít hrát nějakou nakopávanou. Měl jsem tam talentované hráče, kteří rozhodně mají na to, aby časem působili výše než v divizi,“ pokračoval Luděk Kopřiva.

Bývalý ligový hráč, jenž prošel Viktorií Plzeň nebo Spartou, neměl však dle jeho slov od začátku lehkou pozici. „Už po týdnu výbor mluvil s Matějem Spěváčkem (původní asistent trenéra Kopřivy, pozn. red.), aby si přivedl nového trenéra. Ale neřešil jsem to. Nechal jsem to být. Od začátku ale místní nebyli naklonění tomu, abych tam byl. Vztahy byly od začátku špatné. Celkově to bylo negativní a byl velký problém, aby mě někdo pozdravil vůbec. Respekt by měl mezi lidmi existovat všude. Postupně jsem se ale dozvídal za zády, že tam jsou neshody, které šli od asistenta nebo trenéra gólmanů,“ prozradil trenér, který vedl dříve například plzeňskou Doubravku.

Atmosféra v týmu však nebyla od začátku dobrá. Vše vyvrcholilo o přestávce v utkání s Berounem, kdy se brankář Jan Vild rozhodl, že už nenastoupí do druhé půle.

„Gólman zapomene kopačky, přijede o půl hodiny dýl do Berouna. O půli mi pak řekne, že ti, co jsou na hřišti neumí kopat, a že se upřednostňují hráči z Přeštic. Následně se svlíkne a nechce už hrát. V pořádku. Takový hráč nemůže být v kádru. Fotbal je o disciplíně,“ říká svůj názor na nečekanou situaci Luděk Kopřiva.

Místo zkušeného gólmana tak musel nastoupit mladý brankář Dvořák. Ten odchytal i následný vítězný duel se Sedlčany, které Mýto porazilo 4:1. Následně se však vyboural na motorce a otázka strážce svatyně se řešila znovu. Místo odstaveného Vilda měli trenéři Mýta připravenou jiného gólmana.

„Po zápase se Sedlčany, kterým jsme mohli dát klidně osm branek, jsem měl pocit, že to je na dobré cestě. Musel jsem ale před zápasem s Hořovicemi odjet pryč za dcerou do zahraničí. Na starost to měl proto můj nový asistent (Alois Tomášek, pozn. autor.), s nímž jsem se na dálku domluvil, jaká bude sestava a tak. Gólmana jsme měli vyřešeného, měl chytat brankář z béčka, jemuž jsme chtěli dát šanci,“ vysvětloval Luděk Kopřiva.Na gólmana Martina Matouše ale nedošlo.

„Pak se ale stalo, že deset minut před začátkem zápasu si přivedl domácí výbor Vilda, a že bude chytat, a pokud ne, tak řekli asistentovi, že ho vyhodí. Jestli je todle normální, tak potěš pán bůh,“ byl osmapadesátiletý trenér šokovaný z jednání vedení Mýta.

Ten byl následně odvolán po porážce s Hořovicemi. „Řekl jsem, že takhle to nejde. Oni toho využili a řekli, že končím. Řešil jsem to následně se sponzorem, který o tom vůbec nevěděl. On je sponzoroval a ty hráče, které jim tam dal, je nestály vůbec. Ať je, jaký chce, ve všem jim šel na ruku, dával tam finance. Oni do toho nedali ani vorla,“ nebral si servítky bývalý hráč, jenž působil i v Německu.

Luďka Kopřivu celkově překvapila nepřátelská atmosféra, která vládla v Mýtě. „Proti Sedlčanům přišel za mnou ten z klubu, co točí volantem, a ptal se mě, proč hraje Pecháček. Říkám mu, že je to mé rozhodnutí, ale on ho chtěl vyndat. Kdyby chtěli natočit další sérii Okresního přeboru, tak můžou přijet do Mýta a hned mají skvělý náměť. Garantuju vám, že ta druhá série by měla větší úspěch než ta první,“ pokračoval ostře Kopřiva, jehož šokovala i nevraživost po vítězném zápase.

„My jsme vyhráli 4:1 a všichni z funkcionářů Mýta byli pěkně naštvaný, že se vyhrálo. Následně využili zápasu s Hořovicemi, kdy jsem tam nebyl, a přivedli do brány zpátky toho klauna a prostě ho nacpali do sestavy. Takto se dělá fotbal v Mýtě. Jednání vedení mě hrozně zklamalo. To je úplný Kocourkov,“ kroutil Kopřiva hlavou.

Tomu nejvíce pil krev brankář Jan Vild. „Není možné, aby se vrátil hráč, co se na tým vybodne v půlce zápasu. To to pak může udělat každý. V posledních zápasech, kdy chytal, šlo pět gólů na jeho vrub. Ať se každý podívá na video, když dneska je ta možnost. Zároveň brojil proti všemu, rozvrátil celou kabinu a poslal i Zemana do prd… Ať je Zeman, jaký chce, kopal Ligu mistrů. Přece tam musí být nějaký respekt,“ nevěřil někdejší obránce svým očím.

„Ve čtvrté nejvyšší soutěži se už musí trénovat a běhat. Domácí hráči měli kecy, že se po nich něco chce. Mě ale nevadilo, že někteří chodí jen dvakrát týdně na trénink, ale tam chyběla jakákoliv disciplína. Nemůže tam být anarchie,“ pokračoval Kopřiva, který je rád, že už má angažmá v Mýtě za sebou.

„Po všech stránkách to byla komedie. Kdybych věděl, jak to funguje, byl bych tam tak týden,“ dodal Luděk Kopřiva.

