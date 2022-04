Fotbalista Jan Zajíček běží k rohovému praporku slavit gól na 3:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Když ale po hodině hry zkompletoval hattrick, usmíval se od ucha k uchu. A gólový počin jej pravděpodobně bude něco stát. Však už mu to přímo na hřišti předhazoval spoluhráč Michal Lukeš, když šel za svým mladším spoluhráčem slavit k rohovému praporku.

FOTO: V Sedlčanech koledoval třígólový Zajíček, Klatovy jdou na druhé místo!

„Musím se přiznat, že vůbec nevím, kolik mě za hattrick čeká příspěvek do kasy, ale kluci mi to určitě napíší,“ usmívá se kanonýr, který dal letos už sedmnáct branek a je hlavním tahounem senzačního klatovského tažení.

Klatovský útočník v zápase proti Tatranu Sedlčany.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Sám ale přiznává, že vítězství v Sedlčanech se nerodilo vůbec lehce. „Trenér nás před zápasem upozorňoval, že to nebude nic jednoduchého. A měl pravdu. Bylo to velmi těžké utkání, soupeř herně překvapil a jeho výkon vůbec neodpovídal tomu, že je v tabulce třetí od konce,“ uznal Jan Zajíček.

Mochtín skolil favorita. O třech bodech rozhodl v závěru zápasu hrající trenér

Jeho tým je na tom díky výhře a sobotnímu kolapsu rezervy Českých Budějovic i Lomu o poznání lépe. Aktuálně jsou v divizi lepší pouze suverénní Přeštice. „Tohle před sezonou asi nikdo nečekal, ale užíváme si to. Určitě máme na to, abychom druhé místo udrželi až do konce sezony,“ tvrdí 19letý forvard.

Body ze Sedlčan budou chtít Klatovští potvrdit hned v příštím kole doma proti posledním Hořovicím. „Do zápasu půjdeme s jednoznačným cílem, a to je vyhrát. Hořovice jsou poslední a my doma musíme potvrdit roli favorita,“ říká odhodlaně Jan Zajíček a moc dobře si uvědomuje, že v opačném případě by byl cenný bodový import z dalekého Příbramska naprosto k ničemu.

Měcholupy mají další zářez! Čtvrté místo? Překvapení, rozplývá se trenér Novák