Mládežnická léta strávil v Přešticích, kde si zahrál i dorosteneckou divizi. Po konci minulé sezony ale 19letý fotbalista Jakub Javorský přijal novou výzvu a stal se součástí tradiční značky SK Klatovy 1898. Teď o víkendu si talentovaný borec připsal i svůj premiérový gól v divizi mužů.

Klatovský fotbalista Jakub Javorský (v červeném dresu). | Foto: Jindřich Schovanec

Svým zásahem ze čtvrté minuty utkání odstartoval kanonádu týmu a přispěl k cennéí a velice důležité výhře nad Českým Krumlovem 6:1. „Od první minuty jsme hráli tak, jak jsme si řekli v kabině před zápasem a dali do toho všechno. Myslím si, že se nám utkání vydařilo a doufám, že takhle budeme pokračovat,“ přeje si Javorský, který od trenéra Matěje Spěváčka dostal poprvé v sezoně šanci od úvodního hvizdu a důvěru do posledního tučného puntíku splatil.

Musí se vždycky začít od jednoduchých a poctivých věcí, říká Michal Lukeš

Svoji branku si Jakub Javorský navíc rozhodně zasloužil. Byl totiž nesmírně aktivní a hladový na pravé straně hřiště, a i když jeho přízemní centr obrana Slavoje zblokovala, muž se čtyřkou na zádech si hladově našel míč znovu a poslal jej přes klubko hráčů směrem na brankáře. Balon pak i díky teči jednoho z bránících hráčů skončil v síti nebohého hostujícího chytače.

Klatovský fotbalista Jakub Javorský v zápase s Katovicemi. Zdroj: Jindřich Schovanec

„Jak bych popsal svůj gól? Po centru, který jsem dával do vápna, se ke mně míč odrazil zpět, poté jsem vystřelil vnějším nártem a díky lehké teči bránícího hráče gólman neměl šanci,“ culil se. Dá se očekávat, že stejně agilní jako Javorský při své gólové akci, bude v týdnu i pokladník mužstva. „Kolik mě bude gól stát, to zatím nevím, ale vím, že to brzy zjistím,“ usmívá se mladík.

Fotbalista už vyhlíží Petřín. Máme kvalitní tým, prohlásil

Ten bude chtít na svůj i týmový výkon navázat už v sobotu na půdě plzeňského Petřína, kde Klatovy sehrají utkání 5. kola divizní skupiny A. „Nebude to lehký zápas, podle méhá názoru budou rozhodovat detaily,“ tuší Javorský.

Jakub Javorský v divizním utkání proti Mariánským Lázním.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Ale náš tým je velmi kvalitní, a proto věřím, že do Klatov přivezeme tři body, hlásí odhodlaně rychlonohý fotbalista, který si svoje angažmá ve městě pod Černou věží zatím nemůže vynachválit. A Deníku zároveň prozradil, jak se jeho přesun z Přeštic na přelomu června a července urodil.

„Po posledním zápase dorostu za Přeštice proti Klatovům mi zavolal pan Sojka (předseda klubu – pozn. autora), jestli bych si nechtěl v Klatovech vyzkoušet letní přípravu. A já jsem tuto šanci využil,“ vylíčil. „Všichni mě navíc přijali velmi dobře, je tady opravdu skvělá parta,“ pochvaluje si.

Klatovští fotbalisté sestřelili Český Krumlov a slaví první výhru v sezoně