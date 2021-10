Nicméně tak jednoduché to v sobotu pro svěřence trenéra Hoffmanna nebylo. Hosté rychle vedli, a i když Klatovy dvěma góly dokázaly skóre otočit, Jindřichův Hradec ve 30. minutě vyrovnal. To bylo ale ze strany jihočeského celku všechno.

Klatovský brankář Tomáš Novák.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Určitě se nejednalo o lehký zápas. Jindřichův Hradec byl nebezpečný především ze standardních situací a rychlých protiútoků. Kluci vpředu ale předvedli skvělý výkon a jsem moc rád, že se pořádně rozstříleli,“ chválil své spoluhráče klatovský brankář Tomáš Novák, jenž ani přesto, že poprvé inkasoval už ve třetí minutě utkání, zůstal klidný a nepropadal panice.

„Věřil jsem, že zápas otočíme. Vždyť zbývalo ještě hodně času,“ vysvětlil mladý gólman, který se mezi tři tyče dostal opět po dlouhých čtrnácti dnech a dvou zápasech, které odchytal jeho kamarád a kolega Ondřej Valeš.

Odvedl standardní výkon, za inkasované branky nemohl. „První gól nám soupeř dal po rohovém kopu, které hosté výborně kopali. Asi jsem mohl předtím míč lépe vyrazit, ale při výskoku mě někdo chytil za dres a já nereagoval tak, jak bych měl. A druhý gól? Protihráč byl sám před brankou a mohl se mě zeptat, kam to chci,“ mračil se klatovský strážce svatyně.

I když předtím dvakrát nechytal, do počtu rozhodně nebyl. Před dvěma týdny proti Doubravce naskočil na závěrečné minuty jako útočník. „Jednoznačně jsem si tuhle chvíli užil, ale mnohem raději jsem v bráně. Tam je moje místo a tam se cítím nejlépe,“ řekl s úsměvem.

Teď už se však soustředí na zbývající dva zápasy podzimu, ve kterých se Klatovy konfrontují s tím nejlepším, co divizní skupina A nabízí. Nejbližší víkend jedou do Tábora, kde změří síly s lídrem soutěže z Lomu, a podzim zakončí domácí bitvou s druhými Přešticemi. „Rozhodně to budou velmi bojovné a těžké zápasy, ale věřím, že máme šanci. Vždyť už jsme v minulosti několikrát dokázali překvapit. A také věřím, že v posledním domácím utkání proti Přešticím nám pomůžou skvělí fanoušci,“ má jasno Novák.