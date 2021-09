Ale teď zpátky k týmu z Pošumaví. Svěřenci trenéra Michala Hoffmanna zvítězili počtvrté v řadě, navíc opět s čistým kontem. O branky se postarali Jan Zajíček, Zdeněk Krejčiřík, a také Michal Lukeš, jenž v závěru úvodního poločasu zužitkoval přesně zahraný rohový kop spoluhráče Antonína Prančla.

Michal Lukeš v objetí spoluhráčů.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Klatovský univerzál se letos trefil dvakrát hned na úvod proti rezervě Českých Budějovic, pak se ale střelecky trápil. „Myslím si, že už jsem natolik zkušený, abych se tím, že jsem se šest zápasů v řadě netrefil, netrápil. Každopádně vím, že jsem v útoku od toho, abych dával góly, takže si sám na sebe pletu bič. Chci klukům pomáhat i vstřelenými brankami,“ prohlásil Michal Lukeš po sobotní výhře v Hořovicích, která byla pro klatovského mužstvo už šestou v sezoně.

Paradoxem je, že Lukeš svou sérii bez vstřelené branky zlomil pro něj poněkud netradičně – hlavou. „Góly, které jsem dal hlavou, bych spočítal na prstech jedné ruky. A to počítám i zásahy během tréninků,“ smál se klatovský šutér. Také hned po svém zásahu radostně řval na spoluhráče: „Kluci, já dal gól hlavou.“

Michale, další výhra se urodila v sobotu na půdě Hořovic. Jaké to bylo utkání?

Zápas pro nás skončil vítězně, takže jsem spokojený. Bohužel jsme ale nevyužili spoustu šancí a hodně akcí jsme nedokázali dotáhnout k zakončení, takže máme stále na čem pracovat.

Michal Lukeš vstřelil proti Hořovicím svou třetí branku v sezoně.Zdroj: Deník/Martin Mangl

I díky této výhře jste stále nejlepším celkem z týmů Plzeňského kraje. Jaký je teď vlastně pohled na tabulku?

Jsem nadmíru spokojený, ale musíme na sebe být ještě více nároční. A potom budou naše výkony ještě lepší.

V Hořovicích jste znovu neinkasovali. Počtvrté za sebou jste udrželi čisté konto, celkově už popáté v sezoně. Za sedm zápasů jste obdrželi pouze pět branek, z toho čtyři při jediné porážce na hřišti Mariánských Lázních. Co je jinak oproti předcházejícím sezonám?

To, že nedostáváme góly, je práce celého týmu, nedovolíme soupeřům moc příležitostí. A také máme naprosto skvělé gólmany. Jako třetí důvod vidím ten, že máme i určitě štěstí od fotbalového boha. Takže ho nesmíme urazit nějakým odfláknutým výkonem. Do každého zápasu musíme jít na sto procent.

V příštím kole vás doma čeká plzeňský Petřín, který o víkendu deklasoval Katovice 7:0. Jaký zápas očekáváte a jak se na něj těšíte?

Už se moc těším. Je to krajské derby, navíc s Petřínem, který doma vždycky moc rádi porážíme. Věřím, že ani tentokrát tomu nebude jinak. Připravíme se.