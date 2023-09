Na začátku při nich stála pořádná dávka štěstí, své tóny hned dvakrát a bez ostychu zahrála brankové konstrukce. Úvodní nápor ale přežili ve zdraví, pak srovnali hru, osmělili se a po změně stran rozhodli. Fotbalisté SK Klatovy 1898 porazili v sobotním utkání 8. kola FORTUNA divize A houževnatě hrající Jindřichův Hradec 2:0 a posunuli se v tabulce soutěže na deváté místo – s pouhou tříbodovou ztrátou na čtvrtý Baník Sokolov.

Klatovský fotbalista Jakub Janota v sobotním utkání 8. kola FORTUNA divize s Jindřichovým Hradcem (2:0). | Foto: Jindřich Schovanec

„Myslím, si že ve druhém poločase jsme se výrazně zlepšili, na hřišti byli lepším týmem a jelikož jsme dokázali dát i dvě branky, zaslouženě jsme zvítězili. Rozhodlo asi to, že jsme šli za výhrou víc, než soupeř, což bylo na hřišti i vidět. Jsme strašně šťastní, že jsme to doma zvládli, a že máme tři body," svěřil se bezprostředně po zápase 29letý klatovský trenér Matěj Spěváček.

Klatovští fotbalisté zdolali Jindřichův Hradec. Jsme šťastní, zářil Spěváček

Jeho tým poprvé rozjásal freneticky fandící příznivce na Rozvoji ve 48. minutě, kdy se prosadil Lukáš Prokop. Ten zakončil parádní rychlou akci po levé straně, kterou de facto rozjel Jakub Janota. Rychlonohý krajní obránce byl zároveň autorem finální přihrávky a následný míč v síti hostujícího gólmana i díky němu doprovodily mohutné ovace nadšených fanoušků.

Aby také ne: pohledná moderní akce připomínala famózně chutnající laskominu z učebnice pro opravdové fotbalové fajnšmekry. „Vše začalo přihrávkou od Feriho (Matyáš Ferko) na mě, kdy jsem si míč posunul na střed hřiště a překonal útočnou linii soupeře. Krejča (Zdeněk Krejčiřík) to přihrál Kulichovi (Michal Lukeš), ten poté našel Tondu Presla, který mi poslal míč do náběhu, kde už jsem se pak dotykem dostal do vápna a našel na zadní tyči Prokyho (Lukáš Prokop),“ popisoval Jakub Janota klíčovou gólovou akci, na kterou pak ještě z pokutového kopu navázal spolehlivý exekutor desítek Antonín Presl.

Antonín Presl a jeho úspěšná penalta do sítě Jindřichova Hradce.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Sobotní výhra pro nás byla velmi důležitá. V tabulce jsme se posunuli nahoru a některé týmy zaváhaly, což nám i pomohlo. Klíčem k úspěchu byl týmový výkon a neustálá aktivita nejen dopředu, ale i zodpovědně směrem do defenzivy,“ měl jasno 21letý fotbalista Klatov, který do města pod Černou věží přišel v létě z Rokycan a od začátku nového angažmá ukazuje, co v něm je.

VIDEOZÁZNAM z utkání: SK Klatovy 1898 - FK Jindřichův Hradec 2:0

„V Rokycanech jsem neměl takové herní vytížení, které bych si přál, tak jsme se domluvili s trenérem Matějem Spěváčkem na zkoušce a poté jsem se přesunul právě do Klatov. V Klatovech jsem spokojený, s trenérem už mám zkušenosti z mládí. Parta je tu skvělá a myslím si, že jsem se tady dobře adaptoval,“ pochvaluje si Janota, jenž v dresu Klatov po upečení svého transferu (17. srpna) odehrál už šest zápasů, ale na první branku ještě stále čeká.

Klatovský fotbalista Jakub Janota.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ale kdo ví, třeba se dočká už v sobotu, kdy Západočeši zajíždí k utkání 9. kola áčkové skupiny čtvrté nejvyšší republikové soutěže do Příbrami.

„V Příbrami to bude určitě náročné. Soupeř má mladý a talentovaný tým,“ upozorňuje Janota. „Také bude záležet na tom, jestli jim pomůže někdo z áčka,“ přemýšlí nahlas. „Ale očekávám zápas nahoru a dolů. Věřím však, že když budeme pokračovat v naší týmové hře, tak si domů můžeme odvézt nějaké body,“ říká na závěr Jakub Janota, nové klatovské turbo s dvojkou na zádech.

Švihov smetl Hrádek a je první! Ale je za námi jen šest kol, krotí kouč euforii