Opatření se teď zmírnila a svěřenci trenéra Michala Hoffmanna začínají již zítra opět společně trénovat. Koneckonců, restart soutěží neprofesionálního charakteru je naplánovaný na konec ledna a na pořádnou přípravu moc času nezbývá. „Věřím, že nás trenér připraví a na restart soutěže budeme dobře nachystaní,“ říkal minulý týden záložník Klatov Lukáš Krásný. A jak všechno vidí samotný kouč Michal Hoffmann?

Trenére, než se dostaneme k zahájení přípravy na lednový restart fotbalové sezony, pojďme se společně ještě ohlédnout za neúplným podzimem, ve kterém jste stihli odehrát sedm zápasů s bilancí tří výher, dvou remíz a stejného počtu porážek. Vánoce strávíte se ziskem dvanácti bodů na sedmém místě. Jste spokojený s předvedenými výkony a výsledky svých svěřenců?

Myslím si, že jsme chytili celkem dobrou formu, takže jsem byl zklamaný, že pak zase došlo k přerušení sezony. Celkově jsem ale s výkony i výsledky spokojený. Hráli jsme kolektivně, bojovně. Koneckonců, my v týmu nemáme žádné extra individuality, ale hru máme založenou právě na týmovosti.

Říkáte, že jste spokojený. Přesto se zeptám; šlo z nějakého zápasu vytěžit více?

Určitě jsme měli na to uhrát lepší výsledek ze souboje s Rokycany, ale tam jsme nezvládli penalty. Každý bod v této soutěži se počítá, takže z toho jsem byl trošku zklamaný. Pak jsme mohli více uhrát v Berouně, ale tam hrály hlavní roli jiné věci než fotbal samotný. Jinak jsme podávali slušné výkony a umístění odpovídá tomu, co jsme předváděli.

V sedmi zápasech jste inkasovali jen devět branek. Lepší jsou v tomto ohledu pouze dva týmy. Zatímco obrana fungovala, střílení gólů byl problém. Dali jste jen deset gólů…

No, to je pravda. Doufám, že se po Novém roce probudí Fanda Diviš, na kterého si obránci dávali velký pozor. Chvíli mu trvalo než se do toho dostal, a pak přišla červená karta v Berouně. Spoléhat budeme určitě také na mladého Adama Aiznera, který na podzim pár gólů dal a ukázal, že je kvalitním hráčem do ofenzivy.

Přípravu začínáte už v úterý. Co máte s týmem v plánu?

Budeme trénovat na naší umělce, ještě, že ji máme. 19. prosince sehrajeme první přípravné utkání v Plzni proti béčku Viktorie. Pro kluky to bude velká výzva, možná i velký skok. Sám jsem zvědavý, jak se s tím hráči poperou. Po Novém roce máme v plánu soustředění v Plánici a také tři zápasy. S Domažlicemi, Holýšovem a Rapidem. A na konci ledna už nás čeká souboj o body.

Věříte, že pandemická situace bude v Česku natolik pod kontrolou, že se v lednu skutečně začne opět hrát?

Na jaře jsem byl optimista a stejně se to stoplo. Myslím si, že třetí vlna asi přijde, ale doufám, že nás nechají hrát. Podle mého názoru tady s námi covid bude pořád, ale je potřeba se s ním naučit žít a ne všechno hned rušit. I pro hráče je pak velice deprimující, když jenom trénují, ale nehrají žádné zápasy.

Ztrácí podle vás fotbalisté v takové době motivaci, když prakticky nevědí, co bude?

Každý to má asi jinak, ale když budu mluvit za sebe, pro mě osobně byl motivací vždycky každý zápas. Ať už se jednalo o přípravu nebo mistrovské utkání o body. Chtěl jsem se neustále zlepšovat. Horší je to spíš pro děti, které sportování jen odradí.

Jak jste vy osobně strávil dva měsíce bez fotbalu?

Já jsem hrál fotbal celý život, takže jsem si teď docela rád odpočinul.

Mluvil jste o umělce, která v Klatovech poměrně nedávno vyrostla. Budete tam hrát i mistrovské zápasy?

Já věřím, že ano. Teď se dokoupily dvě buňky, které budou sloužit jako šatny. Budou zateplené. Pan Sojka (předseda klubu – pozn. autora) v současnosti dělá všechno pro to, abychom tam minimálně zbytek podzimu hrát mohli. Hřiště navíc poslouží i jiným týmům.

Jaké jsou cíle Klatov do další fáze soutěže? Pořád stejné nebo se na základě výsledků z podzimu nějak změnily?

Cíle máme pořád stejné. Chceme udržet divizní soutěž a zabudovat do kádru mladé kluky, které tu máme. Jsou budoucností klatovského fotbalu.

Plán klatovské zimní přípravy: 19. prosince 2020 – 13.15: Viktoria Plzeň B – SK Klatovy 1898, 9. ledna 2021 – 14.00: SK Klatovy 1898 – Jiskra Domažlice, 16. ledna 14:00: SK Klatovy 1898 – Holýšov, 23. ledna 14.00: SK Klatovy 1898 – Rapid Plzeň, 30. ledna 2021 17.00: Cheb – SK Klatovy 1898 (9. kolo divize).