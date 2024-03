V zahajovacím utkání jarní části FORTUNA divize A nastoupili fotbalisté SK Klatovy 1898 před týdnem na hřišti Mariánských Lázní a z horké půdy favorizované Viktorie si domů do města karafiátů nakonec odvezli velmi cenný bod za remízu 1:1. Teď na partu mladého trenéra Matěje Spěváčka čeká Sokolov, další soupeř z Karlovarského kraje, jehož Klatovští vyzvou před svými fanoušky v sobotu od 15 hodin.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) hostí Baník Sokolov. | Foto: Jindřich Schovanec

Favoritem souboje je bezesporu Baník, ale o záchranu bojující domácí borci mu rozhodně není nic zadarmo. Nic jiného jim ostatně ani nezbývá. „Určitě se budeme chtít v prvním jarním mistráku doma fanouškům ukázat," svěřil se trenér Klatov. Sám ale ví, že jeho tým nečeká žádná lehká šichta.

„Čeká nás těžký soupeř ze Sokolova, kde jsme na podzim body neudělali, prohráli jsme tam zaslouženě 1:3. Myslím, si, že i teď nás čeká tvrdý oříšek," uvědomuje si. „Sokolov disponuje velmi kvalitním, mladým mužstvem, které má skvělého trenéra. Celkově ví, za čím si jdou a co chtějí hrát. Určitě to pro nás nebude jednoduché, ale věřím, že nám pomůže domácí prostředí a diváci k tomu, abychom nějaký bod udělali," hlásí Spěváček.

A jaký je jeho recept na úspěch? Celkem jednoduchý. Stačí na něco navázat. „Myslím, že se náš tým minulý týden v Mariánských Lázních přesvědčil o tom, že když všichni plní to, co si řekneme, a když k tomu přidají týmového ducha, že to prostě jde. Já věřím, že můžeme být úspěšní," míní devětadvacetiletý kouč.

„Musíme ale zopakovat organizační schopnost týmu po celých devadesát minut a musíme být důslední v koncentraci, protože Sokolov dokáže každou chybičku potrestat a každičké zaváhání využít. Pro nás to samozřejmě bude těžší, na druhou stranu se těším na to, jak se s tím dokážeme poprat a hlavně jestli dokážeme navázat na minulý týden," dodal ambiciózní trenér Klatov.

Program 18. kola FORTUNA divize A - sobota 10.15: Aritma Praha - Slavoj Český Krumlov, 10.30: FK Komárov - TJ Jiskra Domažlice B, 15.00: FK Tachov - FK Příbram B, SK Klatovy 1898 - FK Baník Sokolov, SK SENCO Doubravka - SK Petřín Plzeň, SK Otava Katovice - FC Viktoria Mariánské Lázně, Spartak Soběslav - FK Jindřichův Hradec, FC Rokycany - SK Hořovice.

