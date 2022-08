FOTO, VIDEO: Tři roky a dost. Přeštice padly, Cábelíci je vyučili z produktivity

„Určitě jsme měli vyhrát trošku vyšším rozdílem, ale i Tochovice měly své šance včetně penalty, kterou bohužel pro ně neproměnily. Posledních patnáct minut jsme hráli v oslabení, ale nakonec jsme to zvládli. Chtěl bych pochválit celý tým, ale hlavně zkušenější kluky jako jsou Janda, Mészáros, Lukeš, Prančl i střídající Presl, který vybojoval penaltu. Tihle hráči to vzali na sebe a podrželi nás. Dobrý výkon, takhle by to mělo vypadat,“ chválil trenér Klatov Michal Hoffmann, jehož družinu už ve středu od 17 hodin čeká souboj v rámci 1. kola MOL Cupu doma proti druholigové Příbrami.

SK Klatovy 1898 - SK Tochovice 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 36. Mészáros, 66. Janda z penalty – 49. Jendruščák. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 6:2 (37. a 78. Vacek, 27. Janda, 48. Šoul, 68. Prančl, 90+2. Ferko – 5. Ivaník, 90+2. Sirotek). ČK: 1:0 (78. Vacek). Diváci: 210. SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Šoul (84. Barborka), Michal Marek (79. Mareš), Janda, Mészáros, Suchý (79. Daněk), Vacek, Hoang (56. Presl), Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann. SK Tochovice: Beran – Dušek, Čížek, Ivaník (61. Hadáček), Janů (83. Krotký), Jendruščák, Kynkor, Matoušek, Mourek (76. Matějka), Sirotek, Pazderník. Trenér: Erik Šlechta.

FOTO, VIDEO: Jiskra na Chodské slavnosti vyhrála, dva góly dal kanonýr Zajíček