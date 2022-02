Z archivu: Fotbalisté SK Klatovy 1898 (červené dresy) porazili v sobotním přípravném utkání jihočeský Osek 8:3.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Potěšila jej ofenziva, ale s hrou do defenzivy nebyl příliš spokojený. „Po covidu hrál už Honza Zajíček, který se trefil. Po nemoci nastoupil i Adam Aizner, jenž se také gólově prosadil. S hrou do útoku jsem byl celkově spokojený, ale hapruje nám to směrem do obrany. Tam stále máme nedostatky a musíme na tom do startu jarní části ještě zapracovat,“ uvědomuje si trenér klatovských fotbalistů s tím, že tři inkasované góly od týmu z krajského přeboru jsou více než dost.

Generálkou na první jarní utkání na půdě rezervy českobudějovického Dynama bude domácí souboj s Březovou, účastníkem FORTUNA divize B. Hrát se bude příští sobotu opět na klatovské umělé trávě. Výkop je ve dvě hodiny odpoledne.

