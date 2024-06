Fotbalisté Klatov nezvládli středeční dohrávku 29. kola FORTUNA divize A v Plzni na Doubravce, kde domácímu SENCU podlehli 0:2 a definitivně ztratili možnost záchrany. Domácí borci vstřelili v obou poločasech jednu branku. V poslední desetiminutovce úvodního dějství se prosadil Rudolf Novák, chvíli po změně stran udeřil parťák Dušan Pinc.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) prohráli ve středeční dohrávce v Plzni na Doubravce 0:2. | Foto: Jindřich Schovanec

„Byl to tak nějak náš další typický jarní zápas. Za stavu 0:0 jsme neproměnili penaltu a za chvíli dostali po standardní situaci první branku. Opět v nás nebyla žádná vnitřní ani kvalitativní síla na obrat, nebo alespoň na to, abychom soupeře zatlačili. Je vidět, že někteří kluci už těžko hledají motivaci," uvedl zklamaný klatovský kapitán Milan Mészáros. Klatovští fotbalisté se s letošním soutěžním ročníkem rozloučí souboji s týmy z hlavního města a jihu Čech. Už v sobotu přivítají na Rozvoji pražskou Aritmu, o týden později zajíždí do Katovic, které od nové sezony budou kvůli personálním problémům hrát jen I. A třídu.

SK SENCO Doubravka - SK Klatovy 1898 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 36. R. Novák, 54. Pinc. Rozhodčí: Řeháček - Bahník, Havel. ŽK: 4:2 (41. Roubal, 52. R. Novák, 71. Vlk, 79. Kule - 12. Ferko, 44. Prokop). Diváci: 150. SK SENCO Doubravka: Luhový - Krejčí, Renza, Černý (46. Ungr), Pinc (64. Patrovský), Roubal, Blažek (46. D. Skopový), Vacata (69. Vlk), Mlynařík, R. Novák, Nový (64. Kule). Trenér: Pavel Vaigl. SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko (64. Pretzelmayer), Lávička, Ramascan (52. T. Vaněk), Mészáros, Prokop, Vacek, Holík (64. Lajpold), Přibáň, Lukeš, J. Vaněk. Trenér: Martin Janda.

