/FORTUNA DIVIZE A/ Fotbalisté SK Klatovy 1898 výsledkově nezvládli středeční dohrávku 22. kola letošního ročníku FORTUNA divize A, ve které na domácím hřišti podlehli Hořovicím těsně 2:3 a zkomplikovali si cestu za záchranou. Šanci na reparát budou mít v sobotu doma proti Soběslavi.

SK Klatovy 1898 (červení), archivní snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Za klatovské mužstvo se dvakrát prosadil jeho nejlepší střelec Antonín Presl, který nejprve v 5. minutě poslal Západočechy po exkluzivně trefeném přímáku do šibenice do vedení, aby v 21. minutě z pokutového kopu vyrovnal v divokém úvodu na 2:2. Hosté zápas definitivně rozhodli chvíli po změně stran, kdy rychlý brejk zakončil gólem jednadvacetiletý mladíček Lukáš Landa.

22. kolo: SK Klatovy 1898 - SK Hořovice 2:3

Zdroj: tvcom.cz

„Hráčům nemohu nic vytknout, bojovali, dřeli, ale prožili jsme podobně smolný zápas jako o víkendu na Doubravce. Herně jsme nebyli horší, ale zatímco soupeř naše chyby potrestal, my to bohužel nedokázali. Nic ovšem nevzdáváme a budeme bojovat až do konce, i když víme, že s každým kolem a každou takovou smolnou ztrátou je to pro kluky v hlavách daleko složitější," uvedl po zápase smutný asistent klatovského trenéra Lešetického Jindřich Sojka.

Poločas: 2:2. Branky: 5. a 21. z penalty Presl - 9. Mareš z penalty, 10. Puchmertl, 51. Landa. Rozhodčí: Rejžek - Žemlička, Žurek. ŽK: 2:4 (9. Ferko, 90. Mészáros - 20. Koten, 60. Čapek, 63. Wacker, 67. Vostárek). Diváci: 150. Sestava SK Klatovy 1898: Novák - Ferko, Presl (80. Vyčichl), Šoul (76. Kortán), Marek, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Vacek, Hošek (69. Holík), Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický. Sestava SK Hořovice: Koten - Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Mareš, Wacker, Polák (23. Záluský), Vostárek, Landa, Čapek (72. Bělohlávek). Trenér: Ivan Pihávek.

