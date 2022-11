„Dostali jsme gól hned na začátku od Jana Šimáka, i když jsme na to před zápasem upozorňovali. Lom rychlá branka dostala na koně, nás naopak srazila. Celkově byli domácí kvalitnější, důraznější. Nám chybělo několik hráčů, kteří by jinak hráli v základní sestavě, ale na to se vymlouvat nechceme. Musíme se teď rychle sebrat a v sobotu na domácí půdě porazit Horní Břízu,“ má jasno klatovský kouč Michal Hoffmann, jehož svěřencům patří dvě kola před koncem podzimní části sezony se ziskem patnácti bodů až třináctá příčka.