„Sezona byla hodně hektická. Celkově to bylo pro všechny psychicky náročné. Zároveň i fyzicky, když jsme v závěru měli nějaké dohrávky a hráli jsme víkend, středa, víkend, což nebylo jednoduché. Dobře to ale dopadlo,“ ulevil si předseda Klatov Jindřich Sojka.

„Po podzimu jsme nepředpokládali, že budeme hrát o záchranu. Zimní přípravu jsme asi trochu zaspali a museli jsme to pak dohánět,“ pokračoval klatovský funkcionář, který už má jasno i o novém trenérovi. Jeho jméno chce však nejdříve oznámit týmu.

Rokycany sestoupily, ale divize se zcela nevzdávají

„Už mám jasno, ale ještě to chci probrat s týmem. Zároveň máme rozjednané některé posily, plus zase dostanou šanci kluci z dorostu. Rozhodně budeme chtít tým rozšířit, aby byl kádr aspoň šestnáctičlenný. Jaro jsme jeli s hodně úzkým kádrem a pochopili jsme, že takhle to dál nejde,“ byl si vědom klatovský funkcionář.

Zatím však počítají Klatovští pouze ztráty. Jisté je, že klatovský dres nebudou oblékat Michal Marek (odchod do Švihova), Jakub Brabec (Katovice) a Matěj Šoul (Tachov). Do Švihova ještě odešli tři hráči ze širšího kádru – bratři Daňkové a Tien Pham Quyet.

Horní Bříza bude mít po sestupu nového trenéra