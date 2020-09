„Už potřebujeme vyhrát za tři body,“ říkal brankář Klatov Tomáš Novák po posledním nešťastném nezdaru ve Středočeském kraji. A ty se nakonec povedlo doma vybojovat. Klatovy po skvělém kolektivním výkonu Spartak porazily 2:1.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Kluci zaslouží velkou pochvalu za týmový výkon, který podali. Podle mého názoru se jednalo o zasloužené vítězství,“ pochvaloval si trenér Klatov Michal Hoffmann, jehož tým nakonec nemusely mrzet ani promarněné příležitosti Michala Lukeše ve druhém dějství. „Měl tři tutovky, které nedal. To se stane. Jinak i Michal odehrál skvělý zápas,“ doplnil klatovský lodivod.

Úvod nedělního utkání přinesl fanouškům v ochozech vyrovnanou podívanou. Duel se odehrával převážně ve středu hřiště s minimem šancí na obou stranách.

První vážnější příležitost měli po patnácti minutách domácí, ale hosté situaci se štěstím přestáli. Z protiútoku zahrozila také Soběslav, ale pevná klatovská obrana příležitosti soka odolala.

O chvíli později se do obrovské šance řítil agilní snajpr Adam Aizner, avšak jeho šanci zhatil zvednutý praporek pomezního arbitra. Mladý klatovský forvard byl ale očividně při chuti a ve velké šanci se ocitl i v první polovině úvodního dějství. Z úhlu však na pozorného brankáře hostů nevyzrál.

V 31. minutě to domácími tribunami jen tak zahučelo. Přímý volný kop jihočeského protivníka zastavilo břevno. To byla velká šance ke vstřelení úvodní branky. V 37. minutě byl v hlavní roli Adam Aizner potřetí a už to konečně klaplo.

Borec s číslem dva na zádech dostal od jednoho ze svých spoluhráčů famózní přihrávku za obranu, a i když jeho první střelecký pokus skončil pouze na tyči, dorážka už byla úspěšná – 1:0!

O malý okamžik později mohlo být na Rozvoji ještě veseleji, avšak Prančlův pokus z přímého kopu skončil bezpečně v náručí soběslavského strážce svatyně.

Ve druhém poločase pokračovala výborná hra v podání klatovských borců. Ve třech velkých gólových příležitostech se ocitl pohyblivý Michal Lukeš, ovšem ani jednou branku nevstřelil. To ho však nakonec mrzet nemuselo, neboť čtvrt hodiny před koncem přidal druhý klatovský gól Jakub Brabec.

„Konečně jsem zachoval klid a přemýšlel, kam zakončím. Chtěl jsem poslat gólmana na druhou stranu, a to se nakonec povedlo,“ liboval si šťastný střelec, který nedávno oslavil 22. narozeniny.

Hosté sice o tři minuty později z ojedinělé akce a pěkné ráně levačkou v podání Petra Bouchala snížili, ale na víc se už nezmohli. Klatovy zvítězily 2:1 a do tabulky čtvrté nejvyšší domácí soutěže si připsaly zasloužené a důležité tři body.

SK Klatovy 1898 - Spartak Soběslav 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 37. Aizner, 74. Brabec – 77. Bouchal. Rozhodčí: Rouček. ŽK: 2:3. Diváci: 50. Sestava Klatov: Valeš – Aizner (90. M. Marek), Daněk, Bošek, Janda, Mészáros, Krejčiřík (73. Tříska), Brabec (83. Vacek), Sojka, Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.