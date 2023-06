Teď se ale rozhodl ke změně, od nové sezony bude levonohý obránce, a nebo záložník oblékat modré barvy jihočeských Katovic, které v letošní sezoně FORTUNA divize A skončily na pátém místě. „Nad změnou jsem uvažoval poslední půlrok. Důvodů bylo více. Na Klatovy nemůžu říct ani půl špatného slova, ale už to prostě chtělo změnu,“ vysvětlil svůj krok Jakub Brabec, který v Klatovech odehrál téměř šedesátku divizních zápasů, v nichž si připsal osm branek, ale také dvanáct žlutých karet a jednu červenou.

V nedávné skončeném ročníku čtvrté nejvyšší domácí soutěže odehrál Brabec 25 zápasů a vsítil tři branky. „Pro mě, stejně jako celý tým, to byla složitá sezona. Dlouhou dobu jsme strávili na sestupových příčkách, takže jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a udrželi se,“ potěšilo ho.

Fotbalista Jakub Brabec odchází do Katovic.Zdroj: Jindřich Schovanec

Teď už se ale připravuje na novou misi v Katovicích, které si vybral i kvůli příznivější dojezdové vzdálenosti. „Variant jsem měl více, ale nakonec jsem se rozhodl pro Katovice, protože se mi tam vždycky dobře hrálo a mám to blízko z domova i ze školy. Katovice navíc vždycky bojovaly o horní příčky a věřím, že tomu tak bude i nadále,“ přeje si. Když se řeknou Katovice, vybaví se mu především parádní atmosféra v proslulé Dudák aréně. „Vždycky, když jsem v Katovicích hrál, přišlo hodně lidí a zápas jsem si užil,“ ocenil fanoušky.

„Místní fanoušci mi občas dávali pěknou čočku, takže doufám, že si je získám na svoji stranu a budou mě hnát k lepším výkonům,“ usmívá se nejmladší z fotbalového rodu Brabců. „Očekávání asi zatím žádné extra nemám, ale nemůžu se dočkat, až to všechno začne a budu moct bojovat o místo v sestavě. Věřím, že v Katovicích budeme hrát pěkný fotbal a bojovat o ty nejvyšší příčky,“ odpověděl ještě na otázku ohledně očekávání na svojí nové adrese.

Zároveň věří, že nebude mít sebemenší problém zapadnout do kolektivu. „Pár kluků tady trochu znám, ale moc jich není. Ale věřím, že se zařazením do party nebudu mít problém,“ říká Jakub Brabec. Přesuny na trase Katovice – Klatovy či naopak nejsou v posledních letech žádnou výjimkou. Své by mohli povídat například Daniel Pavlovič, Lukáš Bálek či Michal Požárek.

