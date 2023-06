Fotbalisté SK Klatovy 1898 nestačili v sobotním utkání 28. kola FORTUNA divize A na jihočeským Lom, jemuž na domácím hřišti podlehli 0:3. Jistý vítěz soutěže, který s předstihem (v pátek po remíze Soběslavi v Českém Krumlově) oslavil postup do třetí ligy, na západě republiky dominoval, ukázal svoji velkou kvalitu a domácímu týmu prakticky nedal šanci.

SK Klatovy 1898 vs. Sokol Lom (archivní snímek). | Foto: Jindřich Schovanec

Klatovští ale i díky zaváhání některých soupeřů (Domažlice B, Rokycany) žijí a ve zbývajících dvou kolech sezony se ještě mohou zachránit. Hodně napoví už příští týden, kdy svěřenci trenéra Vladimíra Lešetického hrají v Horní Bříze.

„Co k tomu říct, prohra se vždycky hodnotí blbě. Ale musíme brát na vědomí to, že to byl u nás v sobotu souboj čtrnáctého týmu s prvním. Lom má skvělý tým plný kvalitních hráčů, kteří nám ukázali, jak se hraje fotbal. Soupeř hrál s rozvahou a dominoval na balonu, my jsme se do zápasu prakticky nedokázali dostat. Sice jsme tam měli pár náznaků příležitostí, ale nikdy jsme tyto akce nedokončili úspěšně," postekl si po zápase klatovský fotbalista Jakub Brabec.

„Zbývá nám pogratulovat Lomu k zaslouženému postupu do ČFL, a co se týče nás, my dál nic nevzdáváme. Máme před sebou dva zápasy, ve hře je šest bodů a věřím, že to zvládneme," doplnil mladý záložník sestupem ohrožených Klatov.

SK Klatovy 1898 – TJ Sokol Lom 0:3

Poločas: 0:1. Branky: 6. Kubovský, 67. M. Brabec, 85. Musiol. Rozhodčí: Machýček. ŽK: 2:1. Diváci: 110. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Presl (75. Fiala), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Hošek (51. Málek), Vacek, Holík (82. Vyčichl), Jakub Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

