Klapka, kamera, akce. Fotbalisté SK Klatovy 1898 odehrají v sobotu od 10.30 hodin úvodní utkání nové sezony. Na západ Čech přijedou Katovice, které v minulé sezoně odjely z Klatov s debaklem 3:7. Tentokrát se však bude jednat o úplně jiné utkání, to je jisté. Oba týmy totiž v létě prošly celkem výraznou obměnou, oba celky navíc vyměnily trenéra.

FORTUNA divize A 2022/2023, 24. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - SK Otava Katovice (modří) 7:3. | Foto: Jindřich Schovanec

Katovice nově vede zkušený trenér Luboš Vašica, který v minulosti vedl i tým Klatov. „Do Klatov se vždycky těším. Zajímavější to bude tím i tím, že Klatovy trénuje můj dlouholetý asistent v Mýtě. O to bude náboj větší. V Klatovech jsou ještě hráči, které jsem tam trénoval, prostředí také dobře znám. Chceme se připravit co nejlépe a rádi bychom si nějaký bodík odtamtud odvezli,“ svěřil se ostřílený trenér v předzápasovém rozhovoru pro Strakonický deník.

V posledním vzájemném zápase vyhrály Klatovy nad Katovicemi 7:3.Zdroj: Jindřich Schovanec

Uspět budou chtít ovšem i domácí Klatovy. A to nejen v otvíracím utkání, ale v celé sezoně. „Chci dostat Klatovy zpátky do pohody, aby odehrály klidnější sezonu než loňskou a byly v tabulce co nejvýše. Za týmem stojím, má svoji kvalitu a věřím, že noví hráči se rychle připojí ke stávajícímu dlouhodobému jádru a potáhneme všichni za jeden provaz,“ přeje si devětadvacetiletý kouč klatovského mužstva Matěj Spěváček.

Klatovy v létě posilovaly nejen v realizačním týmu (kromě Matěje Spěváček se vrátil i Stanislav Vítovec – do pozice asistenta). Do týmu přišli fotbalisté Filip Velfl, Jakub Javorský, Martin Lávička, Tomáš Vaněk, Jiří Mareš a Lukáš Prokop. Nutnou však připomenout, že odešli Matěj Šoul (Tachov), Michal Marek (Švihov) a Jakub Brabec – ten shodou okolností posílil sobotního soupeře z Katovic.

Chotíkov vyzve na úvod sezony Vejprnice, Zruč míří na hřiště petřínského béčka