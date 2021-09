Fotbalisté SK Klatovy 1898 (červené dresy) míří do Katovic (v modrém), kde budou chtít odčinit sobotní porážku v Chebu.Zdroj: Jan Škrle

Fotbalisté SK Klatovy 1898 míří v rámci vloženého 15. kola FORTUNA divize A na jih Čech. Konkrétně do katovické Dudák arény, kde od 15.30 hodin změří síly s velice silným a ofenzivně laděným SK Otava.

