„Hodnotí se mi to těžko vzhledem k počtu bodů a umístění, na kterém jsme. Venku se nám vůbec nedařilo, na domácím hřišti jsme naopak ztratili zbytečně nějakých sedm bodů. To ve výsledku může pak rozhodnout,“ litoval klatovský kouč, jehož tým trápily nevyrovnané výkony.

„Nedokázali jsme za celý podzim dominovat v celém zápase, byly to jen určité pasáže, kdy jsme zapnuli, což je na divizi málo. Často jsme zaspávali první poločasy. Tam jsme byli špatně nastavení a trvalo nám, než jsme se dostali do zápasu. Pak jsme sice zvedli po prostřídání, ale už jsme nezvládli utkání otočit a získat tři body,“ vysvětloval Spěváček, pro nějž je trenérské angažmá v Klatovech ve devětadvaceti letech velkou výzvou.

„Vletěl jsem do toho. Byla to pro mě po trenérské stránce trochu neznámá a i skok výš. Teď bude hlavně záležet, jak na to dokážeme v zimě zareagovat, abychom změnili ten stav, který tady momentálně je,“ dodal Spěváček.

