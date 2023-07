Vážím si toho, mám respekt a těším se, hlásí nový kouč klatovských fotbalistů

„Na začátku přípravy nás určitě čekají více kondiční tréninky, ale kluci v posledních dvou týdnech už plnili individuální běžecké plány tak, abychom se v trénincích fyzičkou až tak moc nezdržovali. Příprava je krátká a máme před sebou hodně práce," uvědomuje si trenér Matěj Spěváček, který na lavičce nahradil o generaci staršího kormidelníka Vladimíra Lešetického.

Klatovy budou trénovat třikrát týdně a sehrají několik přípravných zápasů. Ten první už v sobotu od 16.30 hodin doma proti Radnicím (krajský přebor). „Dále nás ještě čekají Holýšov, Sušice, Koloveč, Nepomuk a také předkolo MOL Cupu s Tachovem," prozradil trenér Spěváček soupeře v nejbližších týdnech.

Jeho hlavním cílem během pětadvaceti dní letního drilu bude tým pořádně poznat - lidsky i po herní stránce. „Abychom mohli dále pracovat," poukázal na fakt, že ne všechny hráči po svém nedávném příchodu dokonale zná.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (červení).

Klatovy po loňské sezoně opustilo několik hráčů. Michal Marek, Tomáš i Martin Daňkové a Tien Pham Quyet odešli do Švihova. Jakub Brabec posílil divizní Katovice, obránce Matěj Šoul zase Tachov. V klubu skončil i matador Prančl.

Klatovští fotbalisté začnou dvakrát doma, ještě předtím je čeká MOL Cup. S kým?

Tým naopak posílili nadějní borci z dorostu - jmenovitě Jan Šťastný, Matouš Pešek, Lukáš Kamenský, David Šašek, Lukáš Šlechta a Lukáš Korpa (všichni ročník 2004). Do přípravy pak naskočí věkem ještě dorostenci, kteří v závěru loňské sezóny už nakoukli do divize - Adamové Hošek a Vyčichl.

A co další posily? „V dnešní době je to opravdu složité, žádná sranda. Nějaká jednání probíhají, ale do přípravy by měli naskočit ještě Martin Lávička z Mýta (23 let) a Tomáš Zajíček z Rokycan (26 let). Z naší strany by o jejich služby zájem byl, ale uvidíme, jak dopadnou jednání mezi stranami," řekl Spěváček.

