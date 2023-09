Odčinili nezdar z minulého týdne, kdy prohráli v Hořovicích, a teď se naladili zpátky na pozitivní vlnu. Fotbalisté SK Klatovy 1898 porazili v sobotním utkání 8. kola FORTUNA divize A Jindřichův Hradec 2:0 a slaví třetí domácí vítězství v řadě. O branky Západočechů se postarali Lukáš Prokop s Antonínem Preslem, jenž proměnil nařízenou penaltu.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili na domácím hřišti kvalitně hrající Jindřichův Hradec 2:0. | Foto: Jindřich Schovanec

V prvním poločase přitom byli Klatovští rádi za bezbrankovou remízu. „V prvních patnácti minutách to s námi nevypadalo vůbec dobře. Soupeř si vytvořil tři velké šance, ale zachránilo nás břevno i tyčka," ulevil si klatovský trenér Matěj Spěváček. „Potom jsme se naštěstí dostali do hry a měli tři příležitosti i my, ale žádnou jsme nedokázali proměnit. Celkově jsme ale byli rádi, že jsme poločas neprohráli," připustil mladý kouč Západočechů.

Na začátku druhé půle předvedli klatovští fotbalisté parádní akci, na jejímž konci stál zakončující Lukáš Prokop. Druhou branku pak přidal v 68. minutě z penalty o šestnáct let starší playmaker Antonín Presl. „Myslím, si že ve druhém poločase jsme se výrazně zlepšili, na hřišti byli lepším týmem a jelikož jsme dokázali dát i dvě branky, zaslouženě jsme zvítězili. Rozhodlo asi to, že jsme šli za výhrou víc než soupeř, což bylo na hřišti vidět. Jsme strašně šťastní, že jsme to doma zvládli," dodal spokojený Matěj Spěváček.

SK Klatovy 1898 - FK Jindřichův Hradec 1910 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 48. Prokop, 68. Presl z penalty. Rozhodčí: Tichý - Machýček, Hessová. ŽK: 2:0 (70. Presl, 90+3. Vacek). ČK: 0:1 (90+2. Mazánek - trenér brankářů). Diváci: 200. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Janota, Ferko, Presl (87. Jiří Mareš), Lávička, Janda, Mészáros, Krejčiřík (78. Vacek), Prokop (78. Vaněk), Velfl (62. Holík), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček. Sestava FK Jindřichův Hradec 1910: Cettl - Licehamr, Hauser (82. Wöflf), Rejthar, Roman Mischnik (85. Fical), Votava, Janák, Rezek, Waník (68. Madar), Praveček (68. Michal Mischnik), Jaroš. Trenér: Václav Císař.

