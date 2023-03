Přitom obraz hry v prvním poločase příliš nenasvědčoval tomu, že by si Klatovy domů odvezly nějaký bod. Už ve 13. minutě prostřelil Valeše v bráně hostů příbramský Jakub Štepánek a VIAGEM na umělé trávě na Litavce vedl. „V prvním poločase jsme nehráli dobře. Příbram byla lepší, potrestala naší chybu a ujala se vedení. My jsme toho moc nepřevedli, měli jsme tam asi jen jeden náznak, jednu šanci," přiznal pro Deník klatovský kouč Michal Hoffmann.

Ten měl v poločasové přestávce menší rozpravu, a ta - jak se ukázalo - zabrala. „Jsem rád, že si kluci moje slova vzali k srdci. Výkon ve druhém poločase už byl zcela o něčem jiném. Brzy jsme vyrovnali, pak výsledek otočili a nakonec podle mě zaslouženě zvítězili. Velice cenné tři body na úvod," řekl trenér.

Půjdeme do toho na 110 procent, slibuje klatovský gólman před jarní premiérou

O branky Západočechů se postarali borci narození v roce 2003 - František Holík (nejkrásnější gól zápasu), Metoděj Málek a v závěru i stoper Matyáš Ferko. Klatovskému týmu chyběl kanonýr Antonín Presl, jenž je po operaci a nějakou chvíli si od fotbalu (zase) odpočine, ale do sestavy se po zranění vrátil kapitán Milan Mészáros, nad jehož startem ještě v týdnu visel otazník.

SK Klatovy 1898 (červení), ilustrační snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

Klatovští tak do fotbalového jara vstoupili vítězně, ale trenér Hoffmann dílčí úspěch nijak zvlášť nepřeceňuje. „Příbram totiž nastoupila s velmi omlazeným kádrem, hrálo hodně hráčů ročníku 2005," uvedl klatovský kormidelník.

Je pravda, že v základní jedenácte VIAGEMU byl nejstarším hráčem legionář Antwi (26 let), zbytku týmu bylo 20 let a méně. Na každý pád: tři body putují do města pod Černou věží, a to je skvělý počin. O další body budou klatovští fotbalisté bojovat za týden na půdě Tochovic (11. března od 14 hodin).

FK VIAGEM Příbram B - SK Klatovy 1898 1:3

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:0. Branky: 13. Štepánek - 50. Holík, 63. Málek, 88. Ferko. Rozhodčí: Makovička - Lovětínský, Panský. ŽK: 0:0. Diváci: 40. Hřiště: Na Litavce UMT. Sestava FK VIAGEM Příbram B: Strolený - Matouš Janda (52. Lojín), Rehák, Bálek, Antwi, Koffi (59. Vrba, 76. Krameš), Hýsek, Fryš, Štěpánek, Štrbo, Kareš. Trenér: Lubomír Pružina. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko, Šoul, Marek, Martin Janda (72. Prančl), Mészáros, Vacek (90+1. Partyngl), Holík (87. Mareš), Brabec, Málek, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.

