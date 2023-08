/OHLAS/ V prvních třech zápasech sezony získali jediný bod. Po úvodní remíze s Katovicemi nestačili na Mariánské Lázně ani sokolovský Baník. V sobotním utkání 4. kola FORTUNA divize A už ale fotbalisté SK Klatovy 1898 bodovali naplno. Svěřenci trenéra Matěje Spěváčka na domácím hřišti přivítali Český Krumlov a jihočeskému soupeři nedali sebemenší šanci. Díky trefám šesti různých střelců potěšili svoje fanoušky na Rozvoji přesvědčivou výhrou 6:1.

Skřítkové, tesaři - vítězný pokřik fotbalistů Klatov. | Video: SK Klatovy 1898

„Rychle jsme se ujali dvoubrankového vedení, během dvaceti minut to bylo už 2:0, a to nám hodně pomohlo. Mrzí mě penalta, ze které jsme záhy inkasovali, naštěstí jsme ještě do konce prvního poločasu přidali třetí gól a do kabin šli s dobrým náskokem," těšilo mladého klatovského trenéra Matěje Spěváčka.

„Ve druhém poločase už to bylo spíš o tom, kolik gólů dáme, hráli jsme opravdu dobře. Jsem rád za produktivitu a vysoké vítězství, je to pro nás po nepříliš povedeném začátku soutěže velká vzpruha. Pořád však v naší hře byly pasáže, které nebyly povedené, na tom musíme ještě zapracovat," uvědomuje si kouč.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) smetli na domácím hřišti ve čtvrtém divizním kole Český Krumlov 6:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

Klatovští fotbalisté se po čtyřech odehraných kolech letošního ročníku divizní skupiny A posunuli na jedenáctou příčku a mohou se chlubit třetí nejúdernější ofenzivou v celé soutěži. Na druhou stranu: ve čtyřech zápasech inkasovali desetkrát, přičemž horší je v tomhle směru pouze Český Krumlov.

V příštím kole jede pošumavský tým do Plzně, kde ho v sobotu od 10.15 hodin čeká derby s Petřínem. Ten o víkendu jako první dokázal obrat o body pražskou Aritmu, když uspěl na jejím hřišti ve Vokovicích nedaleko ruzyňského letiště 3:1.

SK Klatovy 1898 - FK Slavoj Český Krumlov 6:1

Zdroj: SK Klatovy 1898

Poločas: 3:1. Branky: 4. Javorský, 21. Velfl, 38. Presl, 60. Holík, 76. Lukeš, 82. Mészáros - 33. Kabele z penalty. Rozhodčí: Talpáš - Hýnyš, Melničuk. ŽK: 2:4 (30. Krejčiřík, 42. Mészáros - 61. Gelnar, 64. Ryneš, 80. Kuna, 84. J. Matuška). Diváci: 200. Hřiště: Rozvoj, Klatovy. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Janota, Málek (55. Prokop), Javorský (55. Holík), Presl (74. Vaněk), Lávička, Janda (81. J. Mareš), Mészáros, Krejčiřík, Velfl (74. O. Mareš), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček. Sestava FK Slavoj Český Krumlov: Polanský - Vaněk (62. Trapl), Svoboda (62. Parakhnenko), Gelnar (72. J. Matuška), Kuna, Kabele, O. Matuška, Ryneš, Trmal, Kolář (82. Matušek), Vávra. Trenér: Zdeněk Šváb.

