Oba týmy před týdnem inkasovaly tři góly. Zatímco Cheb ale v Katovicích prohrál 0:3, klatovští fotbalisté, kterým po osmi kolech patří aktuálně druhé místo, vybojovali cenný bod za divokou remízu 3:3 s plzeňským Petřínem.

Jan Zajíček.Zdroj: Deník/Martin ManglHvězdou utkání se stal klatovský křídelník Jan Zajíček, jenž soupeři, který ho vychoval pro dospělý fotbal, vstřelil dvě branky.

Teď už ovšem devatenáctiletý klenot vyhlíží sobotní bitvu.

„Vzhledem k tomu, že se hraje na umělce, určitě to bude nepříjemný zápas. Cheb bude mít výhodu domácího prostředí, ale to nic nemění na tom, že tam pojedeme jako favorité. A musíme přivézt tři body domů do Klatov, pokud chceme zůstat nahoře,“ uvědomuje si talentovaný fotbalista.

Duel třináctého tabulky se druhým začíná na západě Čech v 16 hodin. Pak na klatovské mužstvo čeká pouze dvoudenní pauza, protože už ve sváteční úterý parta okolo kapitána Milana Mészárose míří do Katovic, kde sehraje předehrávku 15. kola čtvrté nejvyšší domácí soutěže s domácí SK Otava.

Program 9. kola FORTUNA divize A - sobota 10.15: Beroun - České Budějovice B, Petřín Plzeň - Mýto, 10.30: Hořovice - Mariánské Lázně, 15.30: Jindřichův Hradec - Lom, Doubravka - Katovice, Soběslav - Přeštice, 16.00: Cheb - Klatovy, neděle 15.30: Sedlčany - Rokycany.

Program 15. kola FORTUNA divize A - úterý 10.15: Petřín Plzeň - České Budějovice, 15.30: Katovice - Klatovy, Doubravka - Sedlčany, Soběslav - Beroun, Přeštice - Mýto, Lom - Mariánské Lázně, 16.00: Jindřichův Hradec - Rokycany, 17.00: Cheb - Hořovice.