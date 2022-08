Fotbalisté SK Klatovy 1898 (bílí) na prahu nové sezony.Zdroj: Jindřich Schovanec

Na Chodsko odešel i stoper Jindřich Sojka. „Další citelné oslabení. Společně s Milanem Mészárosem tvořil kvalitní stoperskou dvojici. Ale šel si zkusit vyšší soutěž, pro něj jedině dobře,“ uvědomuje si Hoffmann, jenž se na začátku sezony bude muset obejít i bez zkušeného útočníka Antonína Presla, který se zranil v generálce na hřišti Kralovic, kde už po 33 minutách musel střídat. „Natáhl si sval. Chybět nám bude asi dva nebo tři týdny,“ smutní lodivod.

Tým doplnili tři mladíci z dorostu, ale cestu do základní sestavy budou mít velice složitou. „Mají potenciál, ale na divizi to asi ještě není. Musí tvrdě trénovat, pracovat a být hlavně trpěliví,“ vysvětluje Hoffmann. Jedinou posilou týmu z města pod Černou věží se tak stal mladý stoper či záložník Matyáš Ferko, jenž přišel ze Sokolova a měl by nahradit odcházejícího Sojku.

V přípravě Klatovy odehrály pět zápasů. Béčko Domažlic porazily 5:1, Mochtín 20:0, ale pak prohrály s áčkem Jiskry (0:5) i devatenáctkou Viktorie Plzeň (0:4). V generálce Západočeši uspěli v Kralovicích, kde v předkole MOL Cupu porazili domácí tým 5:2, ale až v prodloužení. „Klasická příprava, proběhla normálně,“ řekl klatovský kormidelník k letnímu drilu. A cíle klubu? I vzhledem k oslabení kádru nejsou vysoké. „Chceme se udržet,“ hlásí trenér.

Soupiska SK Klatovy 1898 - podzim 2022

Brankáři: Tomáš Novák (00), Ondřej Valeš (00). Obránci: Ondřej Mareš (00), Josef Korelus (00), Tomáš Daněk (00), Milan Mészáros (90), Adam Vacek (01), Matyáš Barborka (01), Matěj Šoul (02), Matyáš Ferko (03). Záložníci: Antonín Prančl (78), Tomáš Partyngl (01), Michal Lukeš (93), Martin Janda (91), Michal Marek (99), Zdeněk Krejčiřík (01), Jakub Brabec (99), Jakub Pretzelmayer (03). Útočníci: Adam Aizner (99), Antonín Presl (88), Jakub Fiala (03), Štěpán Tomaka (04). Přišli: Jakub Fiala, Štěpán Tomaka, Jakub Pretzelmayer (z dorostu), Matyáš Ferko (Sokolov). Odešli: Jan Zajíček (Domažlice), Jindřich Sojka mladší (Domažlice), Lukáš Marek (Domažlice B). Trenér: Michal Hoffmann. Asistent trenéra: Antonín Prančl. Vedoucí družstva: Jan Gašpár, Josef Dlesk. Masér: Volodymyr Svitlenko. Předseda: Jindřich Sojka st.

