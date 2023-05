Fotbalisté SK Klatovy 1898 remizovali v sobotním utkání 26. kola letošního ročníku FORTUNA divize A doma s favorizovaným Spartakem Soběslav 1:1 a zmenšili si tak šanci na záchranu soutěže. I proto, že nejbližší konkurenti (Rokycany, Aritma Praha) v boji o setrvání v divizi svoje víkendové zápasy zvládli za tři body. Západočechům k vítězství nepomohla ani premiérová divizní branka mladíčka Adama Hoška, soupeř totiž vyrovnal jedenáct minut před koncem.

SK Klatovy 1898 (červení), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„Dali jsme gól po rychlém brejku, kdy přesně zamířil Hošek a dal svou první divizní branku. V úvodní půli jsme byli celkem nebezpeční, ale bohužel jsme svoje šance neproměnili. Druhá branka by asi definitivně rozhodla. Ve druhé půlce jsme možná až moc zalezli a strachovali se o výsledek. Nakonec nás pohřbil nakopnutý míč, kde ani já nemám čisté svědomí. Přeletěl obranu, kam naběhl Vaněk a z první přehodil našeho brankáře. Výsledek nás strašně moc mrzí, ale i když to nemáme ve svých rukou, doufám, že budeme bojovat až do konce,“ řekl po zápase zklamaný klatovský obránce Martin Janda.

SK Klatovy 1898 – Spartak Soběslav 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 7. Hošek – 79. F. Vaněk. Rozhodčí: Jati - Hányš, Talpáš. ŽK: 4:5 (37. Ferko, 68. Janda, 78. Krejčiřík, 90+3. Lukeš - 26. Větrovský, 73. Dumbrovský, 77. Boháč, 86. Pavlík, 87. T. Hájek) + 85. Radek Hajič (trenér Soběslavi). Diváci: 150. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Presl, Marek (84. Kamenský), Janda, Mészáros, Krejčiřík (84. Holík), Hošek, Vacek, Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický. Sestava Spartaku Soběslav: Červenec - Hoffmann (46. Boucník), Zeman, Kubart, Boháč, Kutner, F. Vaněk, Dumbrovský (90+1. Hromada), D. Vaněk (90+2. Bříza), Bouchal (62. T. Hájek), Větrovský (62. Pavlík). Trenér: Radek Hajič.

