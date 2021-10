A to se jim nakonec povedlo. Díky famóznímu týmovému představení a dvougólovým střelcům Zajíčka s Krejčiříkem deklasovali svého soka vysoko 6:2, slavili ve vzájemných zápasech už šestou výhru za sebou a díky porážce Katovic s Lomem 1:4 v souběžně hraném utkání se posunuli na čtvrté místo tabulky.

Přitom hned ve třetí minutě z první vážnější akce soupeře inkasovali a ztráceli. Jindřichův Hradec se ale z vedení neradoval dlouho. Michal Lukeš v 17. minutě odvedl na pravé straně hřiště velký kus práce a přes celé pokutové území naservíroval míč nabíhajícímu obránci Adamu Vackovi, jenž z prvního doteku trefil přesně – parádní ránou pravačkou na vzdálenější tyč nedal hostujícímu brankáři sebemenší šanci – vyrovnáno, 1:1.

Adam Vacek obstaral klatovský gól na 1:1.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Kdyby přišel už konečně i gól, vůbec bych se nezlobil,“ říkal přitom Vacek před týdnem v rozhovoru pro Deník. Jako bychom mu jeho premiérovou gólovou trefu v letošní sezoně tak trochu přivolali. A u zásahu mladého beka to v podání nabuzeného klatovského mančaftu neskončilo.

O chvíli později už totiž domácí vedli. Do parádního centru Presla se hlavou v tísni opřel agilní Zajíček, jenž vymetl šibenici svatyně jihočeského protivníka – 2:1. Ofenzivní představení, které se muselo divákům líbit, pokračovalo i nadále. Na hranici ofsajdu vyrovnal po půl hodině hry hostující Kevin Strejček. Gólman Novák byl proti jeho pokusu z bezprostřední blízkosti zcela bezmocný.

Jan Zajíček vstřelil Jihočechům dva góly.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Do kabin ale přece jenom odcházeli spokojenější domácí. Po faulu na Antonína Presla nařídil rozhodčí Hrivík pokutový kop.

Na penaltový puntík si míč postavil Martin Janda a utaženou ťafkou do pravého spodního rohu vrátil svému týmu vedení – 3:2.

V 60. minutě mohl navýšit náskok Klatov forvard Presl, ale v těžké pozici stíhán vracejícím se obráncem Hradce ve skluzu těsně minul. Za okamžik se dostal do šance i střídající Krejčířík, avšak gólman Zejda jeho střelecký pokus vyrazil.

Zdeněk Krejčířík přišel na hřiště až v 64. minutě, přesto dal dvě branky a na jednu přihrál.Zdroj: Deník/Martin Mangl

To ovšem rychlonohému křídelníkovi klatovského klubu nevadilo. Neuběhlo totiž ani dvacet vteřin a už se na „čapáka“ v bráně hostů řítil znovu. Tentokrát ale našel před prázdnou brankou zcela volného Zajíčka, pro něhož nebyl problém uklidit „merunu“ do odkryté sítě.

V 71. minutě se dočkal i neúnavný Krejčířík, který se na levé straně elegantně zbavil svého strážce a tvrdou ránou parádně rozvlnil síť za zády gólmana Zejdy. Šestý gól Klatov mohl pak vstřelil Michal Lukeš, ale ani jeden z jeho dvou nebezpečných pokusů brankou neskončil – dvakrát zasáhl Zejda!

Klatovští borci se ale do konce zápasu šesté branky přece jen dočkali. Rychlík Zdeněk Krejčířík opět utekl obraně a střelou o tyč rozjásal frenetické publikum pošesté. Klatovy si tak připsaly další tři body do tabulky divizní skupiny A a do posledních dvou podzimních zápasů s nejlepšími týmy celé soutěže (s Lomem a Přešticemi) půjdou ve velmi dobrém rozmaru.

Klatovský trenér Michal Hoffmann.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Bylo znát, že se do sestavy vrátili Milan Mészáros s Tondou Preslem, kteří hru pozvedli. Celkově musím všechny kluky pochválit, protože jsme konečně hráli oba poločasy a ne jenom jeden,“ říkal spokojený trenér Klatov Michal Hoffmann. „V prvním poločase mě ale Jindřichův Hradec hodně překvapil. Má v týmu sice hodně urostlých chlapů, ale hrál velmi dobrý fotbal. Myslím si, že se fanouškům musel zápas líbit, a to je hlavní,“ dodal kouč.

SK Klatovy 1898 – FK Jindřichův Hradec 1910 6:2

Poločas: 3:2. Branky: 22. a 66. Zajíček, 71. a 88. Krejčiřík, 17. Vacek, 36. Janda z penalty – 3. Cettl, 30. Strejček. Rozhodčí: Hrivík – Fišer, Severýn. ŽK: 2:3. Diváci: 200. Hřiště: Rozvoj, Klatovy.

SK Klatovy 1898: Novák – Rajtmajer, Presl (84. Aizner), Janda, Mészáros, Zajíček, Vacek (84. Daněk), Brabec (64. Krejčiřík), Sojka, Lukeš, Prančl (79. Michal Marek). Trenér: Michal Hoffmann.

Jindřichův Hradec: Zejda – Šmíd, Vaš, Koktavý, Blažek, Waník (84. Cypra), Votava, Völfel, Strejček (76. Nováček), Cettl (71. Distel), Mischnik. Trenér: Roman Lukáč.

Zdroj: tvcom.cz