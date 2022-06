FOTO, VIDEO: Klatovští fotbalisté nestačili na lídra, ale skončí třetí

„Vedli jsme 1:0 a na začátku druhé půle tam měl Matěj Šoul na pravé straně dobrou střeleckou příležitost. V kabině jsme si předtím o poločasové pauze říkali, že musíme přežít deset patnáct minut v úvodu druhé půle, ale rychle jsme inkasovali, což Přeštice nabudilo. Pak nám domácí dali druhou branku, v závěru přidali ještě třetí a bylo hotovo,“ hodnotil holohlavý hubeňour jednoznačný šlágr děvětadvacátého divizního kola.

Antonín Prančl se spoluhráčem Martinem Jandou.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jeho mise na hřišti skončila v 69. minutě – ještě za stavu 1:1 jej vystřídal Martin Janda. Když Prančl odcházel ze hřiště, celý stadion mu začal tleskat.

„Nebudu lhát, nečekal jsem to a dojalo mě to. Byl to hezký okamžik,“ vyznal se borec s osmnáctkou na zádech, a pak se ještě krátce vrátil k samotnému zápasu. „Celkově to byl moc hezký fotbal. Jen škoda, že přišlo jen 180 diváků. Bylo to v podstatě okresní derby, obě města dělí od sebe dvacet kilometrů, panovalo hezké počasí a byla sobota,“ uvedl.

FOTO: Optici v klíčovém utkání smetli Lhotu a slaví titul krajského vicemistra

Nakonec jej ale porážka v Přešticích mrzet nemusí. Jelikož Katovice své utkání doma proti béčku Českých Budějovic prohrály 0:3, je už kolo před koncem jisté, že Klatovští zakončí letošní ročník na třetím místě, což je mimochodem vůbec druhý nejlepší výsledek v historii třináctého nejstaršího klubu v ČR.

„Je to naprostá paráda. Před sezonou jsme si říkali, abychom hlavně nehráli o padáka a my skončíme třetí. To je skvělé,“ libuje si Antonín Prančl.

„Chytli jsme začátek. Kromě Mariánských Lázní jsme v úvodu všechno vyhráli, což nám zvedlo sebevědomí. Daří se u nás střelecky Honzovi Zajíčkovi a hodně nás vytáhl Tonda Presl, který mu snad osmdesát procent gólů sám připravil. A k tomu mu to tam také padalo,“ tvrdí potetovaný špílmachr, jenž už se připravuje na poslední dva zápasy sezony – ve středu jedou Klatovy k derniéře letošního ročníku divizní skupiny A do Katovic a v sobotu hrají Západočeši přátelské utkání s ligovou Viktorií Plzeň, která startuje letní přípravu.

Antonín Prančl.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Už nám de facto o nic nejde, takže mladí kluci od nás se asi těší spíš na Viktorku, ale já osobně se víc těším na utkání v Katovicích. V jejich dresu hraje totiž spousta kluků s klatovskou minulostí, navíc tam chodí na fotbal hodně lidí. Na tu atmosféru se tam moc těším,“ přitaká Prančl a závěrem ještě prozrazuje recept na fotbalovou dlouhověkost. Však sami uznejte: v říjnu bude Prančlovi už 44 let, přesto dál drží krok s mnohem mladšími fotbalisty, navíc mezi divizní elitou. „Část receptu je určitě v přípravě, ale myslím si, že u mě je to spíš o hlavě a srdci. Když fotbal milujete, vždycky se zkrátka donutíte a dáte do toho všechno,“ dodává Antonín Prančl s úsměvem.

FOTO: Klatovští mladíci znovu vyhráli, pak slavili zasloužený titul mistrů kraje