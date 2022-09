Svou první trefou v sezoně pomohl fotbalistům SK Klatovy 1898 k výhře na půdě Mariánských Lázní, kde jeho tým v 5. kole divizní skupiny A zvítězil vysoko 4:0. „Poslední dobou se trochu hledáme, ale víme, že máme na to, abychom hráli na špici tabulky. Do Mariánek jsme jeli dostatečně nahecovaní s touhou soupeři vrátit naše ranní vstávání,“ usmíval se jednadvacetiletý Brabec a narážel tak na fakt, že v sousedním kraji se hrálo už od 10.15 hodin.

„Všichni jsme věřili, že máme na to je porazit, a to se nám také povedlo. Za mě jsme předvedli parádní výkon směrem do defenzivy a přidali jsme k tomu i krásné branky,“ lebedil si v rozhovoru pro Deník mladý rychlonohý plejer.

Jednu ze zmiňovaných branek jste obstaral vy sám. V závěru prvního poločasu jste po pěkné akci skóroval z hranice šestnáctky netradičně pravou nohou. Nepřemýšlel jste chvíli, že si míč zpracujete a připravíte si jej na levačku?

Ne, že budu takto zakončovat, to bylo moje první rozhodnutí. Už v náběhu jsem do toho šel s tím, že to dostanu na pravou a bude z toho gól, nebo docela trapný okamžik. Nic mezi tím totiž moje pravačka asi ani neumí (směje se).

Jakub Brabec (na snímku vlevo).Zdroj: David Ždímal

Kolik gólů pravačkou jste v kariéře dal? Vzpomenete si?

No (malou chvíli přemýšlí), těch nejspíš moc nebude. Asi bych to dokázal spočítat na prstech obou rukou, možné jedné (úsměv).

Jednalo se o váš první gól sezony. Oddechl jste si, že čekání skončilo?

Já na tohle momentálně vůbec nemyslím. Na konci minulé sezony jsem se posunul na levý kraj obrany, takže se nyní soustředím na úplně jiné věci. Ale jsem rád, že mi to tam spadlo. To je jasné.

Přestože byla vaše branka poměrně hezká, tak s ohledem na výstavní trefu zkušenějšího spoluhráče Antonína Presla, by v hitparádě nejhezčích zásahů tohoto duelu pravděpodobně na prvním místě neskončila. Co říkáte na jeho cukrem naducaný bonbónek z vlastní poloviny hřiště?

Kdyby to udělal kdokoli jiný, tak jsem z toho v euforii ještě teď, ale u Tondy jsem na tyhle jeho kousky a fintičky už docela zvyklý.

Jak vy osobně vnímáte jeho důležitost na hřišti i mimo fotbalový trávník?

Tonda je pro nás samozřejmě hrozně důležitý. V kabině, na hřišti i mimo něj. Hodně situací bere na sebe a my pak můžeme hrát s větším klidem. Jeho zkušenosti jsou vidět jednoduše všude a my se od něj můžeme učit.

Jak jste se vlastně na začátku sezony zranil? A cítíte se už stoprocentně fit?

Kvůli vlastní blbosti jsem si v souboji s gólmanem narazil žebra. Dlouho jsem pak nemohl pořádně fungovat, a tak jsem si musel dát na chvíli pauzu. Teď už se ovšem cítím dobře a doufám, že to tak konečně zůstane.

