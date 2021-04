V rámci tohoto duelu se s klatovským klubem loučil dlouholetý správce Václav Kopřiva. Tehdy čtyřiasedmdesátiletý chlapík se po dlouhých letech rozhodl odejít do fotbalového důchodu. „Třicet let jsem tady funkcionařil, z toho deset let jsem dělal také správce hřiště. Dalo by se tedy říct, že Klatovy jsou mojí srdeční záležitostí, mám tady k tomu vztah,“ vyznal se Kopřiva.

Zdroj: Deník/Martin Mangl