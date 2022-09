„Všichni jsme věřili, že máme na to je porazit, a to se nám také povedlo. Za mě jsme předvedli parádní výkon směrem do defenzivy a přidali jsme k tomu i krásné branky,“ lebedil si rychlonohý plejer klatovského týmu Jakub Brabec. Mimochodem: kompletní rozhovor s jednadvacetiletým křídelníkem najdete již v úterý v tištěném vydání Deníku i na našem webu.

Klatovy vyplatily čtyřmi kousky Viktorii.Zdroj: David Ždímal

„Z celkového pohledu soupeř samozřejmě vyhrál zaslouženě, když naše mladé mužstvo, tvořící se za pochodu, dostalo tvrdou lekci, ze které se musíme co nejrychleji otřepat a získat body už za týden v Tochovicích,“ uvedl pro sportovní redakci Karlovarského deníku hlavní trenér viktoriánů z Mariánek Aleš Zach, jenž ještě vloni působil na lavičce SK Horní Bříza.

VIDEO: Gólparáda Presla z vlastní poloviny hřiště

Zdroj: tvcom.cz

„Kluky musím za výkon pochválit. Je vidět, že když chtějí, srovnají si to v hlavě a plní to, co si řekneme, dokážou porazit kohokoliv. Vítězství v Mariánských Lázních si ceníme o to víc, že se nám tady dlouhodobě moc nedaří,“ rozplýval se po zápase zase naprosto spokojený klatovský trenér Michal Hoffmann.

Podívejte se nyní ještě na to, jak utkání v Karlovarském kraji vlastně probíhalo. K dispozici je galerie Davida Ždímala i videozáznam z utkání (tvcom.cz).

FC Viktoria M. Lázně - SK Klatovy 1898 0:4

Zdroj: tvcom.cz

Branky: 40. z penalty a 54. Presl, 45. Brabec. 60. Lukeš. Rozhodčí: Koranda - Tupý, Eibl. ŽK: 4:3 (39. Šmejkal, 62. Drahorád, 78. Šácha, 90. M. Skopový - 30. Janda, 70. Ferko, 82. Brabec). ČK: 1:0 (84. Renza). Diváci: 130. FC Viktoria Mariánské Lázně: Šmejkal - Růžička, Šácha, Florian (46. Kořistka), Samek (60. Renza), Pěček (77. M. Skopový), Pecháček (46. L. Prokop), Drahorád, F. Prokop, Holub, Patrovský (60. D. Skopový). Trenér: Aleš Zach. SK Klatovy 1898: Novák - Ferko, Šoul, Presl (77. Vacek), Janda (86. Marek), Mészáros, Krejčiřík, Holík (60. Hoang), Brabec, Lukeš (86. Suchý), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

