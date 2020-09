Hosté poprvé zahrozili už ve druhé minutě po rohovém kopu. Hlavička jednoho z rokycanských hráčů ale mířila těsně mimo tři tyče. O chvíli později už byl hostující borec po dalším rohu o něco přesnější, ale gólman Valeš byl pozorný.

Ve 20. minutě se k vážnějšímu ohrožení branky dostali také domácí, avšak Diviš přízemní střelou levačkou ke vzdálenější tyči minul. A když se ani ve třicáté minutě neujal průnik agilního Krásného, šlo se do kabin na občerstvení a týmovou poradu za stavu 0:0.

Zatímco první dějství branku více než dvěma stovkám diváků v ochozech nenabídlo, druhý poločas byl z tohoto pohledu jinou kávou. Jako první udeřily Klatovy, když fantastickou přihrávku Krásného uklidil za záda bezmocného Houdka v kleci hostů Adam Aizner.

Jenže radost z úvodní trefy nevydržela domácím hráčům, trenérům ani příznivcům dlouho. Hosté, které jako hlavní kouč vede bývalý trenér Klatov Milan Dejmek, dvěma slepenými góly skóre utkání dokázali otočit.

Rokycany byly v tuto chvíli ve velké psychické výhodě. Ale až do chvíle, kdy po zbytečném faulu odpískal rozhodčí pokutový kop ve prospěch domácího týmu. Míč si na penaltový puntík postavil tradiční exekutor „desítek“ Martin Janda a umístěnou střelou k pravé tyči nedal rokycanskému strážci svatyně žádnou šanci.

Do konce zápasu se již nic zajímavého nestalo, a tak o držiteli bonusového bodu musely rozhodnout penalty. V nich excelovali oba gólmani, kteří zneškodnili celkem sedm penalt (a dvakrát jim pomohla tyč). O chloupek úspěšnější byl však hostující Dan Houdek, a tak si Rokycany z horké klatovské půdy odvezly cenné dva body.

„Máme bod, ale s výkonem jsem tentokrát nespokojený. Vůbec jsme totiž nehráli to, co jsme si řekli a chtěli. Kluci sice bojovali, ale chyběl pohyb. Jenom jsme to nakopávali. Pochválit bych chtěl ale Adama Aiznera, který dal gól a vybojoval penaltu,“ hodnotil utkání klatovský trenér Michal Hoffman.

„Bojovný zápas. Většina času se odehrávala ve středu hřiště. Moc ke koukání to nebylo, i když ve druhé půli se to maličko zlepšilo. Za dva body jsme rádi, remíza byla asi spravedlivá,“ říkal trenér Rokycan Milan Dejmek, jehož potěšil další skvělý výkon brankáře Houdka, jenž v penaltovém rozstřelu chytil hned čtyři pokusy domácích. „Po zápase jsem mu hned říkal, že se z něj stává penaltový specialista. Snad jsem to tímhle nezakřiknul,“ dodal.

Klatovy - Rokycany 2:2 (4:5 na penalty)

Poločas: 0:0. Branky: 52. Aizner, 71. Janda z penalty – 54. Matas, 65. Debellis. Rozhodčí: Tvrdík. ŽK: 2:3. Diváci: 260.

Klatovy: Valeš – Aizner (89. Partyngl), Krásný, Janda, Mészáros, Diviš, Vacek (83. Daněk), Brabec (52. Krejčiřík), Sojka, Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

Rokycany: Houdek – Matas, Jan Hereit, Glazer, Procházka, Debellis, Lehký (63. Plzák), Kroc (46. M. Černý), Koranda (85. Stejskal), Ženíšek, Denk. Trenér: Milan Dejmek.